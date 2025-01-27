支持者「北所小圍爐」挺柯文哲 小年夜聚集靜坐

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）前台北市長柯文哲涉政治獻金、京華城案遭羈押禁見，有支持者發起「北所小圍爐，陪阿北一起過小年夜！」今天晚間聚在台北看守所外靜坐，黃國昌與陳佩琪現身向支持者致意。

白鐵聯盟號召支持者晚間7時30分在北所家屬接見停車場集結，聲援民眾黨前黨主席柯文哲，有人準備頭燈及蠟燭，手持「阿北加油，我們永遠都在」標語，並在地上排出HOPE、FREE KP等文字。

民眾黨代理黨主席黃國昌晚間8時許抵達現場，他受訪時說，現在是家家戶戶準備歡度新年，但對民眾黨與柯文哲的支持者來說，都感到很沉重、很難過。

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黃國昌表示，「北檢用非常薄弱證據起訴柯文哲，配合賴清德政府想押人取供」，讓柯文哲無法與家人團聚，也無法照顧重病的爸爸。他說，柯文哲不會屈服，支持者不會放棄，民眾黨也不會被擊倒。

柯文哲太太陳佩琪、柯文哲妹妹柯美蘭到場與支持者一起坐在北所外，陳佩琪表示，要代替柯文哲向多年來支持他的民眾說聲謝謝，也希望支持者把對柯文哲的愛轉移給民眾黨與新的黨主席。（編輯：陳清芳）1140127