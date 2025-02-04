捐100萬片口罩援烏 吳志中：團結才能嚇阻威權擴張

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）外交部政次吳志中今天主持口罩捐贈典禮，共捐贈111萬片口罩予烏克蘭和愛沙尼亞，吳志中表示，這些口罩將提供給烏克蘭戰場前線士兵以及醫事人員。他強調，勿忘姑息將招致侵略，唯有團結才能嚇阻威權國家。

外交部政務次長吳志中下午住持「華新醫材及台灣康匠捐贈口罩予烏克蘭及愛沙尼亞典禮」，愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）代表受贈111萬片口罩，華新醫材公司董事長鄭永柱以及台灣康匠公司董事長陳勇志出席。

吳志中致詞時表示，感謝兩家公司致力落實企業社會責任，展示「台灣能幫忙，也正在幫忙」精神，也感謝愛沙尼亞將把100萬片口罩送至烏克蘭，這些口罩將提供給烏克蘭戰場前線士兵以及醫事人員。

吳志中說明，外交部參與此人道援助計畫，將贊助從台灣運送至愛沙尼亞的海運費用。儘管台灣與愛沙尼亞、烏克蘭距離遙遠，但團結對抗威權擴張，共享民主、自由以及人權等價值。民主國家必須團結，勿忘姑息將招致侵略，唯有團結才能嚇阻威權國家。

吳志中指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣與愛沙尼亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克等理念相近國家合作進行聯合人道援助計畫，以幫助烏克蘭重建，去年11月台灣捐贈2600台筆記型電腦和發電機給烏克蘭，並於去年6月與拉脫維亞、愛沙尼亞簽署夥伴協議，將提供110萬歐元協助重建烏克蘭住宅。

吳志中解釋，外交部另已捐助1億3000萬美元協助重建烏克蘭的醫院、橋梁以及學校等基礎設施，而台灣人也挺身相助，私人捐款已超過3200萬美元。

裴克多致詞時則提到，烏克蘭醫院正面臨多種物資短缺，口罩就是其中一項，希望台灣人能明白，捐贈口罩能幫助拯救許多生命，對烏克蘭深具意義。

裴克多也強調，「台灣能幫忙，也正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的口號很有影響力，因為有許多國家能幫忙，但卻不幫忙。台灣想要做對的事，因此愛沙尼亞想與台灣在各面向成為更好的夥伴。

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外交部下午發布新聞稿指出，裴克多4日至8日率國防產業團訪台，成員包括國會議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）及愛沙尼亞國防產業代表。這是裴克多主席自去年3月率愛沙尼亞國會友台小組訪問團訪台後，再度組團來訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍及國安會秘書長吳釗燮款宴，另將拜會國防部、台灣國防產業發展協會，以及參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心等單位，與台灣國防產業廠商進行交流。（編輯：張若瑤）1140204