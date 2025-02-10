總統邀五院會商 陳其邁：國人期待政治穩定

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）總統賴清德將召集五院院長會商國政，高雄市長陳其邁今天表示，希望協商能符合國人的期待，「國人的期待是政治穩定，希望各政黨都能以蒼生為念」。

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧7日表示，賴總統預定10日下午3時，依憲法賦予權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

對此，陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，希望今天五院院長協商，能符合國人期待，國人期待是政治能夠穩定。

他說，以高雄市政府立場來看，最關心的是財政收支劃分法和總預算審查，因為不能只有預算下放給地方，但相對的權利義務沒有對等，這樣地方在執行時，跟中央會有很多不同的衝突。

陳其邁說，主要還是在於財政收支劃分法及相關配套、總預算審查過程，是不是沒有相對徵詢地方意見，很期待總統召集五院院長協商能順利解決。

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陳其邁指出，不同政黨之間政治攻防難免，但中央執政沒有萬年執政黨，這種國家財政體制，還是應該屏除政黨政治攻防的考量。

他說，希望藉由院際協商有一致共識，尤其面對地緣政治或國際經濟局勢快速變化，希望各政黨都能以蒼生為念。（編輯：孫承武）1140210