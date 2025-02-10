發起掃除綠衛兵行動 黃國昌：自主公民捍衛民主

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（中央社記者王鴻國新北10日電）民眾黨立委黃國昌昨晚在臉書發起「掃除綠衛兵」行動，他今天表示，很多人響應，早上嚇了一大跳，發現報名參與的志工，光台北市就超過400人。他並預告本周會有具體行動。

黃國昌昨晚在臉書（Facebook）發起護民主反威權「掃除綠衛兵」行動，並貼文表示「我們不能再坐視民進黨將政黨利益凌駕於國家利益之上，行動的第一步就是掃除助賴清德為虐的民進黨綠衛兵，讓民進黨和賴清德知道，人民才是國家的主人。」

黃國昌今天上午出席新北市政府行動治理樹林區座談會時接受媒體聯訪，他針對「掃除綠衛兵」行動表示，為了協助很多的「自主公民」站出來捍衛台灣民主及反對民進黨走向威權獨裁，他昨晚在自己臉書發起號召，獲很多人響應。

他表示，他今天早上一看嚇了一大跳，發現報名參與接下來活動的志工，光在台北市一早上就超過400人，接下來，他會針對每一人完成審核報名程序後，會寄發通知信，這周就會有具體行動。

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黃國昌表示，這個行動主要目的是護民主、反威權，他之前已再三跟總統賴清德報告，希望賴總統以執政黨黨主席的身分站出來，告訴台灣社會，民進黨不贊成也不認同大罷免行動，但令人遺憾的是，賴總統還是選擇「一意孤行」，既然賴總統選擇一意孤行，此時就是「自主公民」站出來採取行動的時候。

他也針對民眾黨前主席柯文哲每年228假期騎自行車進行「一日北高」的活動表示，今年228會延續柯文哲建立的傳統，希望用汗水代替淚水，更重要的是，柯文哲因為民進黨的政治迫害，目前在台北看守所中，因此，今年228所有黨公職都會參加，會一棒接一棒，從台北完成「一日北高」的挑戰。（編輯：張銘坤）1140210