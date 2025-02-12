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中共控美艦經台海升高情勢 國防部反批共軍逾越中線

2025/2/12 11:56
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（中央社記者吳書緯台北12日電）中共批評美艦通過台海是升高情勢，國防部發言人孫立方少將今天說，中共每天派出大批軍機逾越海峽中線，「誰是麻煩製造者」，周邊國家都有深切體認，友盟國家展現台海航行自由，國防部表示認同。

國防部今天表示，2艘美國軍艦10日起由北向南，駛經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。這是美國總統川普第2任上任後，美國軍艦首度公開通過台海。

孫立方上午在國防部例行記者會指出，國防部對於台海周邊海空域狀況，都有例行公布機制，中共進行聯合戰備警巡，國防部也都會在第一時間公布。

他說，台海和平穩定不只牽涉到台灣，也是區域內自由民主國家所共同關切的問題，台海和平穩定涉及全球經濟發展，所以關切台海安全的友盟國家非常多，國防部與友盟國家都有密切合作、協同機制，但不會針對細節說明。

孫立方說，對於台海周邊情勢，「誰是麻煩製造者，這點不用我去做更多說明」，所有周邊國家都有非常深切體認，中共每天派出大批軍機、軍艦逾越海峽中線，甚至台海周邊軍演，意圖威懾台灣，而區域和平穩定不只是台灣，是區域內國家都關切，所以友盟國家關切台海區域和平，並在台灣海峽展現航行自由，國防部表示認同。

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情報參謀次長室聯合情研中心情報官羅正宇上校指出，共軍5日上午結束春節期間戰備，觀察近期共軍陸續恢復常態訓練整備，所以共軍機艦在台灣周邊海空域活動較前期增加，共軍活動都在國防部掌握當中。

媒體報導，澎湖漁民昨天在海峽中線目擊中共海軍「溫州艦」，海軍參謀長邱俊榮中將表示，海軍在台灣周邊海域各責任區都有聯合情監偵兵力，對於中共軍艦動態，海軍全程掌握，在附近都有應對兵力；共艦所在位置在澎湖西南海域、台灣灘附近，是漁民作業地點，由於當地水深較淺，海軍艦艇不會到水深比較淺的地點，會在附近進行扼控。（編輯：謝佳珍）1140212

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