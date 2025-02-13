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朱立倫：民進黨對軍公教不公不義 新國會努力做調整

2025/2/13 14:21
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（中央社記者劉冠廷台北13日電）「全國公教軍警消聯合總會」暨「國民黨公教警消委員會」今天舉辦新春聯誼活動，國民黨主席朱立倫在活動上表示，民進黨對軍公教警消做了不公不義的事，新國會已針對警消、海巡做了些調整，公、教也在討論當中，希望社會能更安定。

「全國公教軍警消聯合總會」暨「國民黨公教警消委員會」今天舉辦新春聯誼活動，除朱立倫到場外，目前被公民團體連署罷免的國民黨立委洪孟楷、張智倫、葉元之等人，也到場尋求退休軍公教的支持。

朱立倫在致詞時說明，前段時間看到民進黨對軍公教警消做了不公不義的做法，新國會努力針對警消、海巡做了些調整，認為要補給最辛苦的警消、海巡公道，對於公、教也在討論當中，希望社會能更安定、和諧、公平。

朱立倫指出，立法院在立法院長韓國瑜帶領下，國民黨團都非常團結，結合在野黨推動福國利民法案，未來還有非常多重要的民生法案，會一一推出，就是希望國家能夠更好。

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朱立倫表示，去年政府稅收超收新台幣5283億元，所以也在討論是否部分拿來普發現金、還稅於民，這些做法都是對的，不希望被民進黨造謠影響。立法院通過今年度的中央政府總預算高達2兆9300多億元，是歷史新高，民進黨卻說沒有錢可以施政，卻又未說明預算不足在哪裡，只是欺騙全民沒有錢施政。

朱立倫強調，台灣要和不要鬥，社會要以和為貴，安定是大家的期待，民進黨卻拿屠刀搞大罷免，總統賴清德應該拿出智慧，讓民進黨的朋友們能「放下屠刀，立地成佛」，讓國家祥和、安居樂業。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1140213

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