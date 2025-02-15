民進黨台南市黨部民主運動牆揭幕 擴大社會認同

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（中央社記者張榮祥台南15日電）民進黨台南市黨部民主運動歷史牆今天在新營區民治黨部揭幕，市黨部主委、立委郭國文表示，黨公職應更努力，踏尋歷史腳步，擴大社會認同。

民進黨台南市黨部匯集台南縣、市合併前後相關民主運動史，在新營區民治黨部設立民主運動歷史牆，今天邀來歷任黨公職揭幕。

郭國文指出，台南是民主火車頭及民主聖地，也是人民栽培民進黨最久縣市，黨公職應如履深淵、如履薄冰，戒慎恐懼更加努力，踏尋歷史腳步，擴大社會認同。

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郭國文表示，民治黨部原是黨員和支持者聯誼場所，未來將成為公益導覽與民主講座場地，帶動民主同時拋磚引玉，讓更多場所投入民主運動導覽行列。

郭國文說，民主運動歷史牆將提醒回首來時路，莫忘初衷，將民主運動史以嶄新元素及視覺呈現，透過黨工和講師解說，也讓在地居民參與民主講座，讓民主運動種子透過雙向互動，持續發芽茁壯。（編輯：孫承武）1140215