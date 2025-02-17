總統接見模範公務員 勉以AI創新讓公共體系更靈活

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（中央社記者高華謙台北17日電）總統賴清德今天接見全國模範公務人員代表時說，今年台灣面對國內外多重挑戰，請大家未來能應用專業、利用人工智慧（AI）勇於創新，讓公共服務體系更加靈活，確保台灣在激烈國際競爭中保持優勢。

賴總統今天上午在總統府接見「113年全國模範公務人員代表」，包括考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君等人出席。

賴總統表示，全國模範公務人員代表都是政府各部門優秀夥伴，感謝大家辛勞與付出，身為台灣公共服務中堅力量，長期努力為國家貢獻專業，確保政府運作順暢，落實各項政策，為民眾帶來更多照顧，也讓台灣能穩健前行。

賴總統指出，打造健康台灣是政府重要施政工作，衛生福利部長期照顧司副司長吳希文努力精進國家長照政策，擴大服務範圍，目前長照涵蓋率提升到8成以上，隨今年台灣邁入超高齡社會，政府推動長照3.0也仰賴吳希文與相關人員努力。

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賴總統說，各模範公務員在各自領域發揮專業、努力貢獻，不但擴展台灣國際空間，維護社會秩序，或推動公共建設、投入觀光文化領域，進而促進台灣經濟發展，貢獻非常多，每一人都是國家進步重要推手。

賴總統表示，2025年台灣面對國內外多重挑戰，政府唯有不斷提升效能、與時俱進才能符合民眾期待，請大家未來能繼續發揮民主制度下服務精神，以及應用專業、利用人工智慧（AI）勇於創新，讓公共服務體系更加靈活、高效能，確保台灣能在激烈國際競爭中保持優勢，相信只要攜手努力，一定能實現各項施政目標，讓社會更進步，國家更繁榮。（編輯：蘇志宗）1140217