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協助民進黨立委反制罷免 林右昌：一席都不能掉

2025/2/18 18:47（2/18 19:19 更新）
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圖為民進黨秘書長林右昌。（中央社檔案照片）
圖為民進黨秘書長林右昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北18日電）大罷免潮延燒，民進黨秘書長林右昌今天與17位被鎖定罷免的立委辦公室代表會談。民進黨發言人韓瑩轉述，黨中央將從法律協助、即時澄清力挺黨籍立委，林右昌並表達「一席都不能掉，一個都不能少」，黨中央會做最強力後盾。

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、李坤城等17人被鎖定罷免，民進黨中央下午進行首次「顧好立委專案」會議，林右昌邀集立委及其代表會談因應策略，會議進行約1.5小時。與會人士表示，會中雖無立委親自出席，皆派代表與會，但會議氣氛非常熱絡，與會者紛紛反映各地狀況。

韓瑩會後受訪轉述，今天會議由17位立委辦公室代表出席，林右昌首先表達對現在遭到報復式罷免的各地立委關心，也相當肯定立委在國會以及地方選區表現。

據轉述，林右昌在會議強調，藍綠的罷免案，在本質上完全不同，國民黨委員被罷免，是因為在立法院違憲濫權，不斷提出亂政法案以及惡刪總預算，由公民團體自主發起的公民行動；民進黨立委的罷免案則是國民黨預謀式的惡意罷免，由國民黨中央主導，完全政治導向。

韓瑩表示，今天會議經過各地立委反映，觀察到三大共同及普遍的惡質樣態，包括，第一、幽靈連署，大部分縣市完全沒有看到有連署站；只有少數縣市設連署站，但擺攤時間很短暫，而且工作人員比參與連署的人還多。沒連署動作，卻在最後關頭送出幾千份連署書，國民黨大規模抄名冊的嫌疑很大，地方縣市選委會有責任查明；目前李坤城與蘇巧慧罷免案都有發現抄名冊的具體事證。

韓瑩說，第二、虛假領銜人，大多領銜人是國民黨黨工，地方反映甚至有住在甲地的民眾，被當成乙地領銜人，人頭被冒用狀況；第三、惡意造謠抹黑，黨籍立委被惡意攻擊，例如，擔任黨團幹事長的立委吳思瑤，近期就遭到鎖定，出現各種人格抹黑。

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韓瑩表示，中央黨部將從「法律協助」、「即時澄清」這兩大方向全力顧好優質立委；民進黨中央已成立律師團，幽靈連署、抹黑造謠有具體事證，黨中央都會給予全面協助；黨中央會針對各種造謠抹黑，即時以圖卡文宣澄清，並協助宣傳立委政績。

林右昌最後表達，全黨全力顧好優秀立委「一席都不能掉、一個都不能少」，黨中央會做所有立委最強力的後盾。（編輯：林興盟）1140218

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