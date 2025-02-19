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基隆市議員鄭文婷罷免提議書 送交中選會

2025/2/19 20:53
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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）罷免民進黨基隆市議員鄭文婷提議書今天送交中央選舉委員會，鄭文婷說，她會勇敢面對政治惡鬥，因為初心不變，會繼續為市民努力。

基隆市公共事務學會繼昨天送出罷免民進黨基隆市議員張之豪提議書後，今天再赴中選會送交罷免鄭文婷提議書，領銜人、基隆市公共事務學學會副總幹事紀文荃表示，鄭文婷在上屆議員任期自詡是「都更律師」，但任期結束都更一事無成，失信於民。

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鄭文婷指出，她的態度很清楚，會繼續專注市政，持續為基隆市民努力。自從擔任市議員以來，她始終站在第一線，推動市政建設、監督市府施政、為市民發聲，無論交通問題、捷運開發、弱勢權益，她都投入心力，希望讓基隆變得更好。

她說，政治不該只是鬥爭，而是真正解決市民的問題，她相信市民的眼睛是雪亮的，也相信基隆需要的是積極做事的人，而不是浪費資源的惡意攻擊，更不是玩兩面手法，人前說要放下仇恨、拒絕「惡罷」，卻拿刀亂捅，傷害無辜。（編輯：戴光育）1140219

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民團推罷免基隆4議員 綠營指因仇恨動員
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