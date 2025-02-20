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捷克通過台灣人就業免申請工作許可 預計3月初生效

2025/2/20 16:55（2/20 17:18 更新）
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圖為捷克及中華民國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉郁葶布拉格20日專電）捷克政府決議通過，台灣人無需申請工作許可或就業卡，即可自由進入捷克勞動市場，此法規將在3月初生效。此項決定旨在簡化外國專業人才、管理階層與其雇主的手續。

捷克政府擴大外國公民自由進入捷克勞動市場的非歐盟國家名單。捷克環境部長赫拉吉克（Petr Hladík）19日在政府會議後的記者會宣布，台灣人無需申請工作許可或就業卡，即可自由進入捷克勞動市場。

此項決定旨在簡化外國專業人士、管理階層與其雇主的手續。這項法規應在公布後的下個月初生效。

據捷克勞工部數據，截至去年6月底，共有80名台灣男性與105名台灣女性在捷克就業。

根據去年「就業法」修訂案，捷克政府可根據勞動市場的需求，制定一份免除工作許可證、就業卡、藍卡與公司內部調動卡的國家名單，並在由政府、企業和工會3方協商後，以法令形式公布。

自去年7月起，澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡已列入該名單。原本台灣也在初始提案中，但最終未被納入，原因是捷克並未承認台灣為獨立國家。

然而，根據捷克近期修訂的法律，台灣可被視為「獨立司法管轄區」，因此現在被納入名單。3方會議於去年12月中旬重新討論此事，並批准台灣加入。

捷克勞工部在法規說明中指出：「通過免除台灣籍求職者工作許可的要求，將減少雇主的行政負擔，加速台灣人進入勞動市場……在選定國家時，捷克的主要考量是優先吸引高技術人才。」

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勞工部表示，這些被納入名單的國家皆為全球經濟強國，捷克希望長期深化合作。同時提到，這些受惠國家的人民在捷克並無非法居留或非法工作問題，也無提出庇護申請。

許多來自非歐盟與歐洲經濟區國家人士，需取得工作許可證或就業卡才能在捷克工作。然而，部分企業與投資者批評現行程序過於繁瑣，阻礙引進專業人才。（編輯：唐佩君）1140220

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