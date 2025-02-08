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歐洲晶片三角4 / 捷克能進半導體生態系？亞歐文化溝通從喝咖啡開始

2025/2/8 10:14（2/8 11:20 更新）
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捷克效法台灣半導體發展經驗，台捷啟動合作。圖為捷克理工大學舉辦研討會，邀請中央大學機械工程系教授何正榮進行線上課程。中央社記者裴禛攝 114年2月8日
捷克效法台灣半導體發展經驗，台捷啟動合作。圖為捷克理工大學舉辦研討會，邀請中央大學機械工程系教授何正榮進行線上課程。中央社記者裴禛攝 114年2月8日

台積電百億歐元德國設廠，宣告台灣矽實力觸角延伸歐洲，鄰近德國的捷克與波蘭，高喊串連台積電德國廠，打造歐洲晶片鐵三角。過去捷克波蘭兩國經歷蘇聯共產政權統治，擁有相同歷史背景，如今目光一致鎖定半導體發展，趕搭AI大浪潮。

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北8日電）捷克第二大城市布爾諾，充滿學生、創意與活力，成為台商前進捷克布局的熱門之選，緯創、英業達、宏碁等台廠均落腳於此。不過，相隔9000公里的距離，台捷真的大不同，就連喝咖啡、請款，都能體現文化差異。

走進電子代工大廠英業達位於布爾諾的加工廠，觸目所及皆是冷白色調，綴以灰褐色機台，背景則是隆隆的運轉聲，乍看之下，與台灣工廠相差無幾。

然而，員工用餐區的一座咖啡販賣機，以及財務室中一個不起眼的黑色上鎖保管箱，都成了台捷文化差異的印記。

捷克採彈性工時 講究職場平等不喜歡加班也無責任制

目前在捷克投資的台廠為數不多，英業達台籍主管Peter在捷克工作已有5年，談起職場文化，他毫無猶豫地說「歐廠最大的文化差異，就是不喜歡加班，不會有責任制」，這對台廠而言是一大考驗。

在台灣，加班已成常態，主管在下班時間透過Line交辦事項更是屢見不鮮，但這樣的情況在捷克不會發生。

Peter表示，在捷克即便有加班費，他們也不喜歡加班，相當注重工作與生活平衡，遑論責任制，如果真的非得加班，必須提前告知，不能當天臨時通知。員工基本上休假時不會接電話，他們不喜歡被打擾，因為「看到訊息，放假心情都沒了！」

雖然如此，在Peter眼中，捷克人工作態度算是不錯，配合度也高，當地工廠採8小時彈性工時，因為捷克人沒有睡午覺習慣，中午只休息30分鐘，因此常見的工作時間是早上8點至下午4點半，也有不少人喜歡7點半上班，早點上工、早點下班可以彈性運用。

另外，台灣講究職場倫理，以「報告副總」、「報告主任」為開頭，「收到」為結尾的語句已成辦公室對話日常，但台灣這套職場生存法在捷克恐怕行不通。Peter說，主管宣布指令、員工遵從，在台灣是理所當然的事，歐洲講究職場平等，捷克人對公司政策、流程若有意見都會直接提出，「不是總部說什麼就做什麼」。

英業達台籍主管Peter表示，捷克人不喜歡將自己的錢用於公司支出，所以公司必須準備零用金，當員工有需要時，就會到財務室申請。中央社記者裴禛攝 114年2月8日
英業達台籍主管Peter表示，捷克人不喜歡將自己的錢用於公司支出，所以公司必須準備零用金，當員工有需要時，就會到財務室申請。中央社記者裴禛攝 114年2月8日
英業達台籍主管Peter在捷克工作已有5年，談起職場文化時表示，「歐廠最大的文化差異，就是不喜歡加班，不會有責任制」。中央社記者裴禛攝 114年2月8日
英業達台籍主管Peter在捷克工作已有5年，談起職場文化時表示，「歐廠最大的文化差異，就是不喜歡加班，不會有責任制」。中央社記者裴禛攝 114年2月8日

捷克人不幫公司墊錢 辦公室、工廠都要有咖啡機

Peter帶領記者走到他的辦公區域，小巧空間一覽無遺，簡單的辦公桌，旁邊則是一個黑色上鎖的保管箱，裏頭放著財務室準備的零用金。

在台灣，如果需要採買文具用品，或是客戶拜會需提前準備茶飲小點，通常是由員工先墊錢購買，再拿著發票或收據向公司請款。

不過Peter表示，捷克人不喜歡將自己的錢用於公司支出，所以公司必須準備零用金，當員工有需要時，就會到財務室申請。

值得一提的是，英業達設廠過程中曾發生「咖啡機」事件，恰好凸顯台捷文化認知差異。

Peter分享，歐洲人愛喝咖啡，幾乎把咖啡當水喝，因此員工提議希望公司能設置咖啡機，當時他向台灣總部反映，總部第一時間有點疑惑，因為認知上捷克廠區是工廠，並非辦公區域，怎麼會提出要設置咖啡機的想法。

經過解釋，台灣總部了解歐洲的咖啡文化後，從善如流，在用餐區域設置了咖啡機，讓捷克員工得以在小憩時，喝杯咖啡提振精神，順利化解可能因認知差異而產生的勞資嫌隙。

西歐工會傳統抗爭激烈 捷克勞動關係平衡忠誠度高

宏碁捷克總經理切赫（Tomáš Čech）受訪表示，相比於企業在西歐可能面臨與工會激烈談判，捷克在勞動關係上相對均衡，企業若需要調整人力，可以採取比較靈活策略，成本也不會太高。

切赫也認為，捷克人通常有較高的忠誠度，當公司建立穩定的團隊與工作地點後，不用太擔心隔壁設立新公司，面臨人才被挖角的威脅。

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值得注意的是，捷克為效仿台灣半導體經驗，台捷啟動合作，包括外交部台捷韌性計畫下的先進晶片設計研究中心（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC）於去年10月揭牌，協助捷克充實人才；另有國研院半導體研究中心與捷克理工大學攜手開辦IC設計課程。

負責執行台捷IC設計課程的台科大電子工程系教授陳伯奇觀察，捷克學生提問相當踴躍，即使已經下課，也常常打破砂鍋問到底。參加課程的捷克理工大學學生尼夫特（Jiří Nývlt）則是分享上課心得，他說，從晶片的設計開端到實際製造，原以為這是進入職場後才可能做到的事情，沒想到在學校也能辦到，十分期待自己設計的晶片能付諸實現。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1140208

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捷克為效仿台灣半導體經驗，台捷啟動合作，包括外交部台捷韌性計畫下的先進晶片設計研究中心（ACDRC）於2024年10月揭牌，協助捷克充實人才，另有國研院半導體研究中心與捷克理工大學攜手開辦IC設計課程，捷克學生參加研討會，聽取線上課程。中央社記者裴禛攝 114年2月8日
捷克為效仿台灣半導體經驗，台捷啟動合作，包括外交部台捷韌性計畫下的先進晶片設計研究中心（ACDRC）於2024年10月揭牌，協助捷克充實人才，另有國研院半導體研究中心與捷克理工大學攜手開辦IC設計課程，捷克學生參加研討會，聽取線上課程。中央社記者裴禛攝 114年2月8日
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