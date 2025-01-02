捷克最低工資調漲 估2025年IT產業薪水成長最高

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（中央社記者劉郁葶布拉格2日專電）據捷克勞動法修正案，今年起每月最低工資上調至2萬800克朗（約新台幣2萬8084元），最低時薪為124.40克朗（約新台幣168元）。捷克各行業也預期將調漲薪資，其中IT技術業、建築業與工業職位估計成長最高。

根據捷克勞動法修正案引入的調整機制，自2025年1月1日起至12月31日，40小時的每週法定工時最低工資上調至每月2萬800克朗或時薪124.40克朗。

捷克人事顧問公司Randstad總經理揚斯基（Martin Jánský）表示，「可以預期，2025年工資增長是勞動市場上的一個關鍵議題。根據調查，高達70%的員工預計薪資會上漲。」

根據捷克薪酬與福利協會Comp&Ben分析，商業領域的薪資今年將平均上漲4.5%，而1/7的公司計劃將薪資提高超過6%。相較之下，零售業、飯店業與服務業等附加價值較低的產業，薪資成長較低，增幅約3%至4%。

此外，薪資預期成長最大的產業為IT技術，主因為捷克對網路安全、資料分析與軟體開發等領域專業人員的高需求，薪水可能成長高達8%；隨著基礎建設與房屋的投資，建築業薪水可能增加6%。此外，由於預期國內需求與出口增長，工業職缺薪水增長5%至6%。

然而，捷克薪酬與福利協會主任尤爾奇克（Tomáš Jurčík）也點出：「由於經濟放緩、工資大幅上漲，以及後通脹時期結束的影響，一些雇主可能無法顯著提高員工工資。」他補充，即使在2025年，高等技術和稀缺技術的職位，仍可能保持強大的談判優勢。

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捷克新聞網站Seznam Zprávy指出，捷克薪資因地區而異，薪水最高的仍為首都布拉格，2025年布拉格平均薪資可能超過6萬克朗（約新台幣8.1萬元）。而在卡羅維瓦利（Karlovy Vary）或茲林（Zlín）等地區，平均薪資將維持在4萬克朗以下，這反映捷克各地的經濟活動與勞動力市場結構差異。

此外，從1月1日起，公部門職位如公務員、警察、消防員等，薪水預計也將調漲，預計每月將多領1400克朗。而老年退休金平均將增加358克朗，平均每月退休金將達到2萬1080克朗。（編輯：韋樞）1140102