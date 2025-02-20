職場霸凌頻傳 劉世芳：第一時間了解、檢討防治機制

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（中央社記者高華謙台北20日電）內政部長劉世芳今天表示，近期職場霸凌事件頻傳，已要求內政部第一時間了解個案，以嚴謹態度面對，積極尋求解方，同時請警政、消防、移民及空中勤務檢討現行防治機制，尋找策進方案。

內政部發布新聞稿表示，今天部務會報安排綜合規劃司報告「警消勤務安全促進與事件調查會113年執行成果及114年規劃辦理情形」，劉世芳表示，勤安會成立目的是希望建構溝通平台，讓基層人員有機會傳達意見給機關首長，進而改善現行制度不足，未來期待勤安會能夠提供更多專業性建議，完備警消各項機制。

劉世芳說明，針對人員心理健康關懷，包括消防及空勤執勤人員常須面對災害現場，應編列預算，強化關懷機制並宣導運用，以利及早發現同仁心理及情緒狀況，有效處理。

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內政部指出，勤安會研討議題多元廣泛，包含機關業務簡化部分，各機關不僅重新盤點可整併簡化勤務，也積極思考如何運用新科技減輕第一線人員勤務負擔；另也要求各級消防機關落實規劃消防員工作安全措施，維護消防員執行職務生命安全與身心健康，讓消防安全制度更完善。

內政部強調，今年勤安會各小組擬討論議題安排，延續外部關注執勤安全、職場霸凌防治與身心健康照護議題，也針對釋字第785號解釋及建構事件原因調查模型等議題研討，期待藉每次小組專案會議諮詢研討過程凝聚共識，以科技化、人性化方式解決問題。（編輯：張若瑤）1140220