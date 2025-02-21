台灣遊客遭紐西蘭漢堡餐廳歧視 外館嚴正關切業者致歉

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）一名台灣遊客日前在紐西蘭一家漢堡餐廳用餐時收到帶有歧視字眼的收據，中國外館宣稱收到致歉函。外交部表示，駐紐西蘭代表處已向餐廳表達嚴正關切，其總經理再次深深向當事人及台灣致歉。

紐西蘭「奧塔戈每日時報」（Otago Daily Times）19日報導，一名台灣遊客16日與友人在紐西蘭Fergburger漢堡餐廳用餐，拿到收據時發現，顧客欄位寫著帶有歧視亞裔字眼Ching Chang；中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領事館昨天針對這起事件在社群媒體發文稱，「Fergburger漢堡店致函總領事館表示道歉」。

外交部晚間回覆中央社提問表示，駐紐西蘭代表歐江安已於第一時間致電該餐廳表達嚴正關切，獲其總經理表誠摯歉意，對於當事人所遭受的痛苦與傷害，及造成大眾觀感不佳，再次深深向當事人及台灣致歉。

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外交部說明，該餐廳已致函包括台灣在內的多個亞洲使領館慎重道歉，並將該函張貼於社群媒體。該餐廳已承認疏失並解僱涉案員工，另深刻檢討及加強職員訓練，致力營造包容、尊重及歡迎所有族群的環境。

外交部強調，外交部重視台灣權益，對於各種不當稱台灣或遭遇之不公平對待，將持續要求更正。歡迎隨時向外交部與駐外館處反映，共同維護台灣國格尊嚴，並確保旅外民眾的應有權益。（編輯：林興盟）1140221