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台灣遊客紐西蘭南島Fergburger用餐遭歧視 店家致歉開除員工

2025/2/21 19:59（2/21 21:26 更新）
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紐西蘭Fergburger漢堡餐廳外觀。（圖取自facebook.com/FergburgerLtd）
紐西蘭Fergburger漢堡餐廳外觀。（圖取自facebook.com/FergburgerLtd）
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（中央社紐西蘭昆士鎮21日綜合外電報導）紐西蘭「奧塔戈每日時報」報導，一名台灣遊客日前在當地一家漢堡餐廳用餐時收到帶有歧視字眼的收據，店家知情後致歉並且開除涉事員工。

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社群平台Threads一名用戶16日發文表示：「今天去買Fergburger，本該寫名字的那邊寫了Ching Chang，我是被歧視嗎？」

紐西蘭「奧塔戈每日時報」（Otago Daily Times）19日報導，一名台灣遊客16日與友人在紐西蘭南島奧塔戈地區（Otago region）昆士鎮（Queenstown）Fergburger漢堡餐廳用餐，拿到收據時發現，顧客欄位寫著帶有歧視亞裔字眼Ching Chang，令她大為吃驚。

報導指出，不願意具名的該名台灣遊客將收據拍照上傳社群媒體，並求助當地一名原籍香港的導遊。導遊告訴奧塔戈每日時報：「Fergburger該員工沒有詢問這位女孩的名字，靠收據上的號碼叫號，通知出餐。」

根據報導，Fergburger管理層於18日晚間發聲明表示，他們調查這起事件後將該名涉事員工開除。

Fergburger漢堡餐廳母公司Ferg Foods總經理柏克（Clair Burke）表示，Fergburger對這起事件「深感遺憾」。她在聲明中說道：「我們向受影響的這名顧客及可能已經受到傷害或遭到冒犯的任何人誠摯道歉。」

中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領事館昨天針對這起事件在社群媒體發文稱，「Fergburger漢堡店致函總領事館表示道歉」。此一說法令許多網友感到荒謬，Fergburger事後積極處理而贏得的好感因此大打折扣。

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一名網友在Threads這起事件最早發文下方留言說：「不懂要跟中國領事館道歉什麼，不太喜歡這種吃豆腐的方式。」

Fergburger漢堡餐廳臉書官網上的聲明和媒體聲明中，沒有提到「致函總領事館表示道歉」。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1140221

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