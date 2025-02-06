加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NBA再傳重磅交易 熱火「士官長」巴特勒轉戰勇士
首頁 / 社會

問亞裔網紅「吃狗肉嗎？」德公共廣播電台挨轟歧視

2025/2/6 09:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林6日專電）德國公共廣播電台近日在一場關於農曆新年的直播訪談中，向亞裔美食部落客Sissi提問是否「懷念吃狗肉」，輿論譁然。目前該集節目已在網路平台下架，然而電台並未正式發表聲明，也未承認涉及種族歧視，持續引發抨擊。

Instagram上擁有近12萬粉絲的Sissi，是一名活躍於柏林的美食部落客與廚師。今年1月31日農曆新年期間，她受邀參加德國公共廣播電台頻道Radio Eins節目，原定討論農曆新年傳統與飲食文化。然而，訪談過程卻出現令Sissi不舒服的提問。

在直播中，主持人維普雷希特（Volker Wieprecht）先以輕鬆語氣詢問，「今年是蛇年，那麼在中國喝蛇湯嗎？」當Sissi以笑聲否認帶過後，主持人接著問，「有沒有什麼食物是妳很想念、在歐洲無法吃到，而在中國傳統上確實會被食用的？我現在就先不提那些經常被討論的狗肉啦。」

對此，Sissi遲疑了幾秒回應，「我不太明白這個問題的意思。」儘管訪談仍順利結束，但事後Sissi在社群平台上拍影片分享受訪心情，坦言主持人關於吃狗肉的提問令她感到震驚與悲傷。

影片受到大量瀏覽與轉發，引發網友與德國亞裔社群的強烈反應，紛紛分享自己成長過程中受到歧視的經驗與感受。

柏林韓裔市議員霍普（Marcel Hopp）在影片下方留言表示，「這樣的事情也發生在我身上太多次了，真是夠了！」

關注亞裔隱形歧視的越南裔作家阮哈米（Hami Nguyen）發表專文指出，不能視Radio Eins的訪談為單純的主持人口誤，因為這就是一個典型的亞裔歧視案例。

她認為，主持人以刻板印象為基礎提問，暗示亞裔文化與「異食」（如蛇湯、狗肉）相關，與西方社會長期對亞洲飲食文化的污名化有關。

這類刻板印象常常帶有道德優越感，阮哈米舉例，瑞士部分地區也會使用狗肉做成風乾薰肉片（Mostbröckli）。然而，這一事實不符合「歐洲文明社會」的自我形象，因此被刻意忽略，反倒過去時常在電視節目中看到「世界十大最噁心的食物」是來自中國或東亞、東南亞料理的敘事。

阮哈米進一步指出，德國社會對亞裔面臨的歧視的關注遠不及它類歧視，且往往以「正面種族歧視」（positive racism）的形式出現，將亞裔刻板化為「安分、勤勞、優秀」的「模範少數族裔」。

「正面種族歧視」的問題在於，它不僅掩蓋了歧視的現象，還讓亞裔在面對不公平對待時，難以發聲。阮哈米以Sissi在廣播節目中禮貌回應主持人，未第一時間反擊為例，說明德國亞裔歧視有「沒有問題，就不需要解決問題」的錯覺。

事件發酵後，Sissi感謝網友關心，表示自己從小被教育要保持沉默、不引人注目、不發表不同意見，才能成為「好移民」。透過影片說出自己不舒服的經歷，被許多人理解與看見，對她來說意義重大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對引發眾怒的「吃狗肉」歧視風波，Radio Eins已將該集節目從網路平台下架，並由電台負責人致電Sissi，表示主持人的「措辭不夠恰當」。

然而，電台未目前仍未發表正式聲明，明確承認涉種族歧視，也未提及任何具體的檢討與改進措施，因此持續遭輿論批評與柏林各大美食部落客集體抵制。（編輯：陳慧萍）1140206

#中國
#德國
#歐洲
#亞裔
#柏林
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：