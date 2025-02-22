加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：川普解凍53億美元外援 含台灣8.7億
首頁 / 政治

勇鷹高教機台東墜海 業者出動新購作業船打撈

2025/2/22 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣22日電）勇鷹高教機15日於台東都蘭海域墜海，將由打撈經驗豐富的銓日儀公司負責，業者已於日前完成聲納探測，將使用新購的「寶拉麗絲3號」作業船視天候狀況儘快打撈。

空軍編號1130勇鷹高教機15日墜落於距離台東都蘭岸邊5浬處海域，飛官林瑋及時跳傘逃生，住院觀察，17日出院。空軍19日完成機體定位及打撈作業招標程序。

打撈作業由經驗豐富的銓日儀公司得標，公司協理周佳毅今天接受媒體訪問時表示，20日已動員船舶及機具進行水下聲納探測。

他表示，這次動用的作業船「寶拉麗絲3號」，是去年新購的船型，相較曾參與台東戰機打撈作業的「寶拉麗絲2號」，規模更大、穩定性更高，能更有效應對東部海域複雜海象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他強調，在安全優先的情況下，團隊將全力以赴，「盡量幫空軍在有限時間內完成作業」。

銓日儀企業有限公司成立於2007年，具備豐富的海洋探測與打撈經驗，曾參與台東F-5E、幻象戰機及花蓮F-16戰機失事打撈作業。新購的「寶拉麗絲3號」具備未爆彈調查、水下無人載具作業、搜救任務和打撈作業以及水文調查等功能。（編輯：謝雅竹）1140222

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：