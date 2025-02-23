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總統府啟動大法官提名作業 朱立倫籲敞開心胸

2025/2/23 11:51（2/23 12:01 更新）
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總統賴清德指示啟動司法院大法官提名作業，國民黨主席朱立倫（中）23日表示，大法官對於國家來講是憲法的守護神，也是司法的最高單位，絕對不能成為酬庸，希望此次可推出國內司法界大家所尊崇的人選。右為國民黨立委王育敏，左為國民黨立委許宇甄。中央社記者姜宜菁攝 114年2月23日
總統賴清德指示啟動司法院大法官提名作業，國民黨主席朱立倫（中）23日表示，大法官對於國家來講是憲法的守護神，也是司法的最高單位，絕對不能成為酬庸，希望此次可推出國內司法界大家所尊崇的人選。右為國民黨立委王育敏，左為國民黨立委許宇甄。中央社記者姜宜菁攝 114年2月23日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣23日電）總統賴清德指示啟動大法官提名作業，國民黨主席朱立倫說，大法官對於國家來講是憲法的守護神，也是司法的最高單位，希望此次提名敞開心胸，推出國內司法界受人尊崇的人選。

國民黨嘉義縣黨部今天舉辦新春團拜，朱立倫、國民黨立委王育敏、許宇甄等人向議員、鄉鎮長等黨公職人員互道恭喜，拜晚年。

賴總統指示啟動大法官提名作業，朱立倫認為，大法官對於國家來講是憲法的守護神，也是司法的最高單位，絕對不能成為酬庸、綠油油，也不可以具有特定意識形態，上次大法官提名就讓大家看到綠油油、充滿意識形態，希望此次可以敞開心胸，推出國內司法界大家所尊崇的人選。

至於罷免民進黨立委王美惠連署名單有往生者，朱立倫強調國民黨所提出的法案是要加身分證影本，希望避免弊端，但民進黨反對此案，甚至要提出釋憲，不知道民進黨反對的理由為何，難道希望用抄的。

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國民黨日前公布最新民調，有將近6成的民眾預期大罷免不會通過，且有高達56%的民眾支持立即停止大罷免；對此朱立倫說，台灣過半數的民眾反對、不支持用罷免，認為應該停止大罷免，持續推動民生工作。

而民調中有53%的受訪者認為賴總統應該喊停大罷免，朱立倫指出，民調真實反應民間共同想法，大家希望回歸經濟、拚民生。（編輯：李淑華）1140223

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