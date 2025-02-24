賴總統接見傑出店長 允全力助中小微型企業找通路

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統賴清德今天接見全國商店傑出店長時表示，在國際局勢快速變動的時代，中小微型企業面臨很大的挑戰。中國與東南亞國家的中小微型企業也已經起來，政府會積極協助中小微型企業來找通路、找市場。

賴總統上午接見第27屆全國商店傑出店長，他表示，根據經濟部統計，去年零售業總額營收締造新台幣4.85兆元的歷史新高，而餐飲業營收也創造1.03兆元的亮眼成績，這都是大家共同努力的結果。

他說，根據台灣連鎖加盟協會2023年的調查，台灣的連鎖品牌總部將近3000家，總計經營的店面超過12萬家，可見與台灣民眾的生活緊緊結合在一起。「沒有你們的協助可能大家都很難生活，生活馬上出問題」，提供這麼多的就業機會，可見對於台灣社會的安定有非常大的貢獻。

總統強調，這幾個數字的背後不僅僅展現產業的營業韌性，也更證明了台灣的中小微型企業尤其是連鎖加盟產業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎。

總統表示，在國際局勢快速變動的時代，中小微型企業面臨很大的挑戰，政府的責任就是做百工百業的後盾，讓大家可以放心做生意，行政院有特別關注中小微型企業面臨當前的困難，行政院籌組了一個台灣經濟發展委員會針對中小微型企業已經提出對策，包括協助中小微型企業引導科技數位轉型、給予資金協助的資金、推動稅賦的減免等。

他表示，協助中小企業發展通路也非常重要，過去幾年中小微型企業如工具機或是螺絲產業的訂單常常是靠經銷商，但包括中國與東南亞國家的中小微型企業也已經起來，經銷商下訂單的機會多了，不一定會像以往一樣都下給台灣的這些中小微型企業，這是一個很重要的問題，所以政府也會積極協助中小微型企業來找通路、找市場。

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總統指出，台灣的經濟成長不錯，去年經濟成長率概估4.30%是亞洲4小龍之首，不僅高於日本、美國、歐盟，也高於全球的經濟成長率平均值，因為經濟好，大家消費力強，才有辦法到商店購買。

總統說，最近這一年來外國的天團都來台灣表演，公司的尾牙、每一家台灣的大型企業都邀請到跨國的表演團體來、也到大巨蛋，不僅僅外國的團體來，台灣的周杰倫、張惠妹舉辦演唱會門票都秒殺，江蕙也復出演唱；只要各行各業大家共同努力，互相幫助，台灣會越來越好，讓台灣越來越好，是他當總統的責任。（編輯：楊凱翔）1140224