今年首個歐洲議會團訪台 團長：加強合作守護民主

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）今年第一個歐洲議會跨黨派議員團訪台，外交部政次吳志中於午宴表示，感謝歐洲議會長期堅定支持民主台灣，台歐產業互補，應持續深化合作；團長伊亞伯也說，理念相近夥伴應持續加強合作，共同守護民主自由的生活方式。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中26日午宴歡迎「歐洲議會跨黨派議員團」一行訪台。訪團成員包括歐洲議會議員伊亞伯（Ivars Ījabs）、海德（Hannes Heide）、穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk，另譯：穆拉奇）及蒲立齊（Vladimir Prebilič）等人。雙方針對全球地緣政治情勢、民主夥伴共建供應鏈韌性及台歐雙邊合作等議題深入交換意見。

吳志中表示，台歐關係近年大幅提升，雙邊互訪及投資頻繁熱絡，台灣與歐洲共享諸多核心價值，產業也具互補性，未來應持續深化雙邊合作，共建繁榮與韌性。

吳志中強調，國際社會對台海和平穩定現狀的支持非常重要，尤其台灣多年來以實際行動證明，普世價值在華人社會同樣可以落地生根。感謝歐洲議會長期堅定支持民主自由台灣，並透過議會外交增進台歐人民對彼此的認識，盼未來持續深化雙邊友好合作與交流。

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伊亞伯表示，該團訪台期間對台灣多元開放且具活力的民主社會印象深刻，台歐雖地理上相隔遙遠，但面臨相似的問題與挑戰，尤其是以規則為基礎的國際秩序與全球貿易機制正遭受威脅，理念相近夥伴應持續加強合作，共同守護民主自由的生活方式。

外交部說，誠摯歡迎與感謝歐洲議會持續以實際行動力挺台灣，未來將在既有良好緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的互動與交流，建構雙方堅實互惠的價值同盟網絡。（編輯：翟思嘉）1140227