歐洲議會跨黨派議員團訪台 將晉見蕭副總統

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（中央社記者楊堯茹台北25日電）外交部今天表示，歐洲議會跨黨派議員團24日至28日訪台，在台期間將晉見副總統蕭美琴，並接受外交部政務次長吳志中款宴，這是歐洲議會今年第一個歐洲議員訪團。

外交部上午發布新聞稿指出，歐洲議會跨黨派議員團於24日至28日訪問台灣，由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ijabs）率團，成員包括歐洲議會議員海德（Hannes Heide）、穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk，另譯：穆拉奇）、蒲立齊（Vladimir Prebilic）及團長伊亞伯的政策顧問萊品斯（Karlis Ralfs Lapins）等人。這是歐洲議會今年第一個歐洲議員訪團，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見蕭副總統、接受吳志中款宴，並將與立法院、政府部會、公民團體代表及智庫就台灣政經發展現況與展望、台歐盟經貿關係、地緣政治及科技創新發展等議題深入交換意見，探索合作契機。

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外交部表示，歐洲議會外交委員會（AFET）剛於1月30日表決通過「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案，其中納入支持台海和平穩定、反對任何試圖以武力改變台海和平穩定現狀的片面行徑、譴責中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議，以及呼籲歐盟協助提升台灣安全韌性等多項友台條文。

外交部說，誠摯感謝歐洲議會持續以實際行動力挺台灣，未來台灣將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手合作，共同強化民主韌性並建構堅實互惠的價值同盟網絡。（編輯：楊蘭軒）1140225