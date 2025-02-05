愛沙尼亞議員率國防產業團訪台 盼深化無人機合作

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多率國防產業團訪台，他今天接受中央社專訪指出，愛沙尼亞國防產業經過俄烏戰爭多年實戰驗證，期望與台灣國防產業能有合資可能性，尤其是無人機產業；談及波羅的海多起海纜損壞，他說，「這是威權政權對民主國家的試探」。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）4日到8日率國防產業團訪台，成員包括曾任國防、內政與司法部長的資深議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）及國防企業代表，這也是愛沙尼亞首個結合政治與民間機構的訪團。

裴克多上午接受中央社專訪時表示，這展現愛沙尼亞與台灣不僅是價值相近、基於民主的盟友，愛沙尼亞與台灣的合作也包含各領域的務實議題。

愛沙尼亞國防產業團有4家國防企業，其中3家與無人機相關，專精於無人飛行系統（UAS）、監偵無人機與自殺式無人機等無人載具製造，以短程飛彈反制無人機活動的革新技術，另一間公司則是建置戰地醫院。

裴克多指出，愛沙尼亞國防產業經過俄烏戰爭的多年測試，都是做好戰場準備、戰場測試且經實戰驗證；尤其無人機科技日新月異，在俄烏戰爭的熱戰戰場，上週還管用的軍備可能今天就被淘汰，尤其是針對干擾能力的反制，一旦無人機被干擾墜落，就不可能打擊目標，愛沙尼亞國防產業因與烏克蘭聯繫緊密，得以隨時精進相關技術。

裴克多4日赴嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，他說，很羨慕台灣有此基地，這是測試無人機的絕佳據點，且該中心人員也具備相當知識，愛沙尼亞正規劃設置類似但規模較小的機構，讓各家公司互相測試干擾能力。

談及接下來要參訪的中科院，裴克多大讚說，樂見台灣政府投注心力在創新研發上，肯定台灣政府大力推動創新的心態，以及中科院的規模相當大。他透露，訪團與台灣官方人士談及國防產業的務實合作，包括未來國防產業趨勢以及各種合資的可能性，也認為合資是較為適切的合作方式。

歐洲正加速對國防產業的投資，歐盟防禦基金正在研擬5000億歐元國防基金，而愛沙尼亞政府則在1月公布，今年將對國防新創產業投注1億歐元。

裴克多強調，國防產業並不是買到市面上最便宜的商品就好，愛沙尼亞與台灣的合作互惠互利，愛沙尼亞給予台灣完全的信任，期望台灣也能信任愛沙尼亞的公司，並拓展在歐洲市場的投資，只要與一個歐盟國合作，就開啟歐盟27國的大門。

裴克多特別提及，愛沙尼亞和台灣都在發展海底無人載具或海底感測網絡，可就此合作並彼此支援，偵測中共或俄羅斯等的未來行動。

被問及波羅的海近來多起海底電纜損壞事件，裴克多引用俗諺表示，「走起路來像鴨子、叫聲聽來像鴨子、看起來也像是鴨子，那可能就是隻鴨子」，波羅的海一年內發生數起類似事件，幾乎可以確定是蓄意破壞。

他表示，台灣周遭近年也有數起類似事件，中共與俄羅斯知道民主國家對混合戰相對脆弱，因為放下船錨很容易，但要罪證確鑿地說克林姆林宮何時下令放下船錨、破壞海纜，不僅調查耗時且幾乎不可能，更不用說這些船隻常是登記在第三國，「這是威權政權對民主國家的試探」。

他強調，海底電纜損壞事件凸顯民主國家必須秀出武力，尤其威權國家也只懂武力，必須果斷實施反制措施，波羅的海的愛沙尼亞和印太區域的台灣就此有許多合作契機。

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28歲的裴克多是愛沙尼亞這屆國會中，年紀最輕的議員。他說，「我雖然年輕但不天真」，這些混合戰行動未來幾年只會惡化，而俄烏戰爭的結果對世界有長遠影響，凸顯威權政權試探民主國家的下場為何。

愛沙尼亞與台灣正研議互設代表處，裴克多表示，透過雙邊務實合作，代表處一旦開設就有實際項目可運作；相信今年互設代表處會有相當突破。（編輯：謝佳珍）1140205