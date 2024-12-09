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波蘭參院副議長卡明斯基訪台 將晉見賴總統

2024/12/9 17:19（12/9 17:32 更新）
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波蘭參議院副議長卡明斯基（Michal Kaminski，另譯：卡敏斯基，後排右2）於9日率團訪台，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski，前排右2）和外交部歐洲司副司長林祖恩（前排右5）前往接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月9日
波蘭參議院副議長卡明斯基（Michal Kaminski，另譯：卡敏斯基，後排右2）於9日率團訪台，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski，前排右2）和外交部歐洲司副司長林祖恩（前排右5）前往接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月9日
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（中央社記者楊堯茹台北9日電）波蘭參議院副議長卡明斯基今天率團訪台，將晉見總統賴清德，並拜會立法院長韓國瑜，外交部表示，卡明斯基是台灣堅定友人，而「波台國會小組」成員近年更持續挺台國際參與及關切台海和平穩定。

外交部下午發布新聞稿指出，波蘭參議院副議長卡明斯基（Michal Kaminski，另譯：卡敏斯基）於9日至14日率團訪台，成員包括「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）、副主席馬威斯卡-李柏拉（Beata Małecka-Libera）及葛福隆（Andrzej Gawron）、福斯塔克（Konrad Frysztak）、利別茨（Krzysztof Lipiec，另譯：利帕斯）、歐斯馬拉克（Łukasz Osmalak）等跨黨派重量級議員，外交部對訪團一行來訪表示誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德，拜會立法院長韓國瑜，並分別接受國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍款宴。訪團也將拜會智庫，就國防安全、全社會防衛韌性及認知作戰等議題與專家學者進行討論，另將赴新竹參訪國家太空中心及科學園區。

外交部強調，卡明斯基是台灣堅定友人，曾多次訪台，並長期抵抗中國對波蘭國會施加的壓力。「波台國會小組」成員近年持續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，並於今年5月發表聯合聲明，支持台灣國際參與及關切台海和平穩定。外交部誠摯感謝波蘭國會友人長期支持。

外交部說，波蘭是台灣在歐洲的堅實夥伴，雙方均致力追求自由、民主與法治，並同樣身處威權擴張的第一線。外交部將在既有基礎上，持續擴大台波在各領域的交流與互動，以強化兩國的互惠互利關係。（編輯：翟思嘉）1131209

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波蘭參議院副議長卡明斯基（Michal Kaminski，另譯：卡敏斯基，後排右2）於9日率團訪台，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski，前排右2）和外交部歐洲司副司長林祖恩（前排右5）前往接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年12月9日
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