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德經濟部次長訪台談供應鏈議題 擬參觀台積電

2024/11/12 00:20
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（中央社柏林11日綜合外電報導）根據德國政府，德國聯邦經濟及氣候保護部次長菲利浦（Udo Philipp）本週正在台灣進行訪問，將與官員和業界高層會談，並參觀台積電晶片工廠。

彭博報導，德國聯邦經濟及氣候保護部在今天發出的電子郵件聲明中寫道，菲利浦將參加明天登場的台德經濟合作會議，今年會議聚焦在半導體產業合作。

根據聲明，菲利浦表示，德國與台灣希望合作加強全球供應鏈的韌性，並促進亞太地區經濟多元化。

菲利浦亦提到樂見台積電在薩克森邦（Saxony）設廠，表示「與此同時，我們也希望鼓勵台灣企業擴大投入德國與歐洲聯盟（EU）」。

台德經貿政策對話會議今天在台北實體召開，由經濟部次長陳正祺與菲利浦共同主持，聚焦經濟安全、供應鏈韌性，及台德雙方在能源、電動車、半導體等領域的合作潛力。陳正祺表示，台積電赴德設廠，將帶動相關台廠赴歐布局，希望德方給予協助。

而關於明天登場的第22屆台德經濟合作會議，經濟部國際貿易署表示，陳正祺、菲利浦明天將共同就業者建言提出回應，並出席開幕致詞。（譯者：楊昭彥）1131112

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經部：台積電德國廠帶動供應鏈布局 台德共創雙贏
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