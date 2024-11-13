接見捷克議員 林佳龍：與理念相近國建立非紅供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北13日電）外交部長林佳龍12日接見捷克眾議院友台小組主席班達訪團，林佳龍表示，政府8月底率考察團赴捷克，經濟部也將在捷克設服務中心，台灣將持續與捷克等理念相近國合作，建立非紅供應鏈，打造民主韌性。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍12日接見捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）、公民黨（ODS）副主席兼「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席黛赫（Eva Decroix）、海盜黨黨團總召米夏雷克 （Jakub Michalek）及TOP09黨團總召雅可布（Jan Jakob）等一行，就台捷關係及雙邊合作等議題交換意見。

林佳龍致詞時表示，歡迎班達再次訪問台灣，台捷在科技、產業及文化等領域上有諸多合作，特別是台捷每週兩班直航，有助促進兩國人民的直接交流。

林佳龍提到，8月底台灣政府高層率半導體供應鏈廠商赴捷考察投資環境，經濟部也將在當地設立服務中心，反映台灣政府對捷克的重視，未來台灣將持續與捷克等理念相近國家合作，共同對抗威權主義，建立非紅供應鏈，打造民主韌性。

班達表示，2025年9月故宮文物將赴捷克國家博物館展出，料將喚起捷克人民對台灣的興趣與認識；捷克博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）正籌劃策展前的宣傳活動，讓故宮文物不僅是一件件展覽品，而是一則則述說著過去的精彩故事。

外交部指出，捷克經濟文化辦事處12日晚間舉辦的「絲絨革命35週年紀念酒會」，外交部政務次長吳志中應邀與班達訪問團共同出席，酒會約有80餘人出席，包括政商界人士及台捷學生。

吳志中致詞時強調，肯定班達及其父親Václav Benda在捷克民主化過程中扮演的重要角色，並提醒大家民主得來不易，須要靠大家共同捍衛。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）致詞時指出，11月17日不僅是捷克歷史上極具重要性的一天，同時也是國際學生日，因此特別邀請捷克在台留學生及學習捷克文的台灣學生參加紀念酒會。班達致詞時特別感謝台灣的熱情接待，並期待台捷關係能在現有基礎上更上一層樓。（編輯：張若瑤）1131113