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國定假日天數調整議題 政院：正面看待社會討論

2025/2/27 14:44（2/27 15:36 更新）
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立法院近日熱議國定假日天數調整議題，行政院27日表示，正面看待社會討論。圖為民眾趁國定假日連假出遊。（中央社檔案照片）
立法院近日熱議國定假日天數調整議題，行政院27日表示，正面看待社會討論。圖為民眾趁國定假日連假出遊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院共有近20位立委針對國定假日天數調整，提出修法版本。行政院今天表示，政府正面看待社會公開理性討論此議題，行政院長卓榮泰日前也已說明，若要調整天數，必須有意義、全國一致以及社會成本最低。

立法院多位立委針對國定假日天數調整，提出修法版本，包含教師節、台灣光復節、行憲紀念日定為國定假日，以及勞動節全民放假等都在修法討論行列。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時回應媒體提問表示，卓榮泰日前已說明，目前的國定假日1年約115天到116天，這符合立法院過去所做的附帶決議。

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李慧芝表示，對於各界希望能多增加國定假日天數，卓榮泰認為，要增加哪些節日、增加幾天，都必須要對民眾、國家有意義，且須是全國一致，以及要以社會付出成本最低、變化最少的方式來處理。

李慧芝說，民主社會中，政府對於公開理性的討論都會予以尊重，也抱持正面態度。（編輯：林興盟）1140227

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