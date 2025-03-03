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吳思瑤：罷免案若成案 賴清德會出面挺遭惡罷綠委

2025/3/3 13:21
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（中央社記者王揚宇台北3日電）罷免潮延燒，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前暗示總統賴清德會「壓軸出場」。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，總統賴清德身兼民進黨主席，如果民進黨立委的罷免案最終成案，民進黨主席賴清德一定會出面力挺受到亂罷、惡霸的黨籍立委。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，有媒體詢問，針對罷免議題，賴總統出場時間點為何等題目。

吳思瑤說，國民黨發動惡罷、亂罷，民進黨中央藉由各項法律戰、輿論戰力挺被點名、惡罷的民進黨立委。賴清德已要求黨部動起來，協助守護每一位民進黨的好立委，而全台民團受到非常多抹黑攻擊，民進黨會成為支持民團的後盾。

媒體追問賴清德是否親自出面，吳思瑤指出，民進黨中央有分層負責，以目前罷免民進黨立委部分，因涉及錯誤率非常高，也還在補件，黨中央絕對會成為民進黨立委後盾，如果最終罷免成案，「黨主席一定會出面力挺每一位受到惡罷、亂罷的黨籍立委」，也一定會全面透過黨部所有力量，守護民進黨每一席珍貴的民主力量。

至於賴清德會在罷免的哪一個階段出來，吳思瑤表示，黨主席已要求黨部協助受到惡罷、點名的民進黨立委，如果最終有進入罷免投票，黨中央會有更強大的各地活動來支持、守護立委，至於民團發動罷免不適任國民黨立委部分，尊重讓民團優先、讓人民打先鋒。

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針對罷免吳思瑤的團體上街收連署書，稱收到超過1000份連署書。吳思瑤說，平常心、予以尊重，相信北投天母的民眾會以具體行動力挺她。

此外，媒體詢問，賴總統上個月宣布將進行「國安法制改革」工作，對於港人移民來台，擬新增「長期居留」選項。吳思瑤說，面對中國各種滲透，為了把法制漏洞補起來，民進黨團這個會期的重要重點之一，就是要強化國安法制、管轄密度，且要增加觸犯國安相關法規的刑責，而更為精緻、完整的法規配套，都在研議中。（編輯：蘇龍麒）1140303

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