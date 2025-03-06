罷免吳沛憶團體控未收補件公文 中選會：領銜人沒領

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（中央社記者高華謙台北6日電）罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人李孝亮說，他至今還沒收到中選會通知要補件的公文，呼籲中選會趕快送。中選會表示，是領銜人自己因故未收件，已依法完成送達程序，領銜人還回覆中選會指今天下午將前往南門郵局領取。

李孝亮今天陪同罷免民進黨立委吳思瑤的團體至中選會補件，他被媒體問及為何沒有一起補件提議書時表示，呼籲中選會趕快把罷免公文還給他，不知道為何中選會也在台北市中正區，送個公文卻要送這麼久。

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中選會透過文字回應表示，這與事實基礎與法令規定不符，此案是領銜人自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告知李姓領銜人指公函已在南門郵局，依法完成送達程序。李姓領銜人還回覆中選會，指他今天下午將前往南門郵局領取。

中選會說，就法令規定來說，行政機關文書以附有送達證書掛號方式送達，由郵務人員寄存送達者，不論當事人何時前往寄存機關領取，都已發生送達效果。因此李姓領銜人稱自己至今未收到公函，與事實不符，選務機關都依法辦理，且無違誤或遞延。（編輯：蘇龍麒）1140306