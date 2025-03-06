財劃法會議 高市財政局盼公平合理修法考量城鄉差異

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（中央社記者蘇思云台北6日電）財政部今天召開財劃法徵詢會議，邀地方縣市政府與專家學者與會。高雄市政府財政局長陳勇勝表示，高雄市不反對財劃法修法，但希望在公平合理的條件下修法，像高雄面積比台北大11倍，應考量城鄉建設發展等差異。

行政院認定財劃法部分條文修正窒礙難行，2月27日對財劃法修正案提出覆議。財政部今天下午召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，由財政部長莊翠雲與行政院主計總處主計長陳淑姿共同主持，邀地方政府代表開會。

今天會議，除了新竹縣市、苗栗及南投縣未派人參加，其餘縣市都有派代表參與，台南市與高雄市更派出副市長與會，也有專家學者提供意見。

陳勇勝受訪指出，財政部提出的方向，先彌補基準財政收支差短，再回到基本建設需求與財政努力，去年提出的80幾個指標已經有共識，這是好事，重要的事情本來就要各地方縣市一起討論，專家學者也提出許多意見。

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陳勇勝表示，有些指標並非特別針對高雄，但本來就要把城鄉差距因素納入考量，像是以人口面積來看，高雄市就比台北市大11倍，城鄉建設發展都要納入考量。如果考量人口結構，高齡化、社福支出也需要經費挹注。高雄營利事業營業額從4年前的新台幣4.5兆元，去年突破6兆元，也增加國稅與地方稅，對自有財源也是好事，中央應該要給誘因。

陳勇勝指出，各縣市對於指標有不同考量點，高雄市3年前就不反對修法，但希望在比較合理、公平的條件下修法。（編輯：楊蘭軒）1140306