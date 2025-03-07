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卓榮泰：台灣是台積電重要生產基地及研發中心

2025/3/7 10:17
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（中央社記者王揚宇台北7日電）總統賴清德6日偕同台積電董事長魏哲家召開記者會時表示，政府在台積電赴美投資過程中，沒有接受到來自美國的壓力。行政院長卓榮泰今天受訪說，台灣是台積電最重要的生產基地，而且會以台灣為研發的中心跟核心。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對賴總統稱台積電赴美投資沒有美方的壓力等議題，作相關回應。

卓榮泰回應時，先向全國婦女、女性夥伴致上最高的敬意，感謝她們為台灣社會帶來許多的建議、溫暖、溫柔，這是台灣國家向前進步最大的原動力。

卓榮泰表示，魏哲家6日在記者會說，台積電未來在台灣的生產計畫不會改變且會持續增加，這也如同昨天他在行政院會所說，台積電在國內許多縣市已有既定計畫，有的在執行中，有的在規劃中，甚至未來還有新設計畫。

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卓榮泰指出，作為台灣最重要的一個產業，台灣當然是台積電最重要的生產基地，而且會以台灣為研發的中心跟核心。

卓榮泰表示，只要民眾持續在公共政策上能團結一致，讓社會是一個適於投資、生產、製造且有穩定的勞資關係，有充裕供應的能源政策，他認為未來很長的一段時間內，台灣繼續在國際上確保關鍵技術領先地位、確保在關鍵產業鏈上面的關鍵地位，都是可以達到且必須達到。（編輯：張均懋）1140307

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