談國防預算與軍購 卓榮泰：未受到任何國家要求

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（中央社記者王揚宇台北7日電）美國聯邦參議員對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，外界也質疑台灣是否被迫買軍武。行政院長卓榮泰今天受訪說，未受到任何國家的要求，而和平有兩種，「我們選擇的是把中華民國變得更強的國家」。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對有美國議員表達台灣刪減國防預算危險，而且有外媒分析，美國總統川普（Donald Trump）認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫買軍武等議題，作相關說明。

卓榮泰說，自己的國家自己救，感謝所有關心台海及印太安全的國際友人，持續對台灣未來的發展給予必要關心和實際上的協助。

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卓榮泰指出，中華民國是一個主權獨立的國家，基於國家國防、自主國防的需要，政府會從這個出發點來考量如何提升國軍整體戰鬥力，也會衡量國家健全的財政體質，適時地向世界各國來購買、增添先進的各種武器裝備，增強自主國防力量。

卓榮泰表示，沒有受到任何國家的要求，如果有，那只是面對中國的威脅，台灣必須強大自己，而且和平有兩種，「一種是我們夠強，一種是我們投降，我們選擇的是把中華民國變得更強的國家」。（編輯：蘇龍麒）1140307