軍人向敵方表效忠修法加重罰則 吳思瑤：全力支持

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（中央社記者王揚宇台北11日電）為防現役軍人向敵方表效忠，國防部提修法最重判7年。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，面對中國統戰與滲透步步進逼，台灣的國安法制絕對不能毫無精進，此修法有高度社會共識，民進黨團全力支持，也希望在野黨支持。

國防部10日表示，為強化反制中共滲透活動，擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案，現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式對敵人表效忠，將判處1年以上、7年以下有期徒刑。

對此，吳思瑤今天在立法院議場前受訪表示，面對中國的統戰與滲透步步進逼，台灣的國安法制絕對不能毫無精進，也絕對不能束手就擒。

吳思瑤指出，民進黨團全力支持國防部提出關於強化國安、國防、反滲透的各項修法，因為軍人負有對國家忠誠的義務，絕對不容向敵國輸誠，連一點點的灰色地帶都不容許，因此民進黨團支持修法，也希望在野黨可以支持，不要站在國家安全與民意對立面。

針對藍營喊出普發現金法制化，吳思瑤認為，政府能夠有更好的稅收，必然來自全民拚經濟的成果，現在政府做的，就是利用稅收超出預期、歲計賸餘來編入預算，不僅國會可以監督，更是取之於民用之於民，包括用於國家建設、全民福祉及壯大台灣。

吳思瑤質疑，如果要透過修法或立法強制發現金，會限縮政府財政權的彈性，也有可能違憲，因為立委不能透過修法或立法處理涉及增加政府支出，甚至指定支出項目，因此普發現金要直接入法，會壓縮行政院的預算權，也不利預算的彈性運用。

吳思瑤說，很多學者專家在立法院財政委員會10日舉行的公聽會上，提出相對保留的意見，認為直接普發現金且常態化一事，對國家財政不利，希望在野立委聆聽學者專家的意見，不要一意孤行

馬英九基金會去年邀陸生團來台參訪，團員脫口「中國台北」，前總統馬英九10日出席內政部移民署說明會議。馬英九當時表示，希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的寒蟬效應。

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吳思瑤說，馬英九當初有具體切結，但陸生團走訪各地時，可看到統戰的操作，例如利用中國學生說出中國台北等語，傷害台灣人民情感、涉及違反國家法律。

吳思瑤表示，馬英九反過頭來要行政部門高抬貴手，試問，倘若行政部門高抬貴手，台灣的法治將蕩然無存，是否也鼓勵未來中國訪團都有樣學樣、持續視台灣法律於無物，希望馬英九作為法律人及前總統，能遵循國家的法規，敢作敢當。（編輯：翟思嘉）1140311