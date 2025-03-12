香蕉價格攀高 藍指政府無作為綠籲理性討論

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（中央社記者王承中、王揚宇台北12日電）台灣香蕉價格上漲，國民黨團今天召開記者會，質疑農業部毫無作為。民進黨團幹事長吳思瑤表示，各界應理性討論公共政策，當然不希望香蕉價格上漲，但去年風災造成損失，又加上冬天比較長，恐怕要到5月、6月香蕉的產量跟價格才能回穩。

台灣香蕉近期價格上漲，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強，以及國民黨立委游顥等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「香蕉價格暴漲，農業部束手無策？」記者會。

王鴻薇表示，過去台灣是缺水、缺電、缺疫苗、缺蛋，今年上演的卻是缺香蕉。當市場出現極為異常的波動時，政府本來就應該出來平抑物價、調節供需。現在香蕉價格飆漲，外界預測未來香蕉的零售價每台斤可能漲到新台幣200元，真的是香蕉變「金蕉」。

王鴻薇指出，從去年10月開始，香蕉的批發價格就在緩步上升，到今年初飆漲，原因來自於供給大量減少，供不應求造成價格上漲的狀況已有5、6個月，質疑農業部在做什麼。當年缺蛋缺到市場很有感時，當時的農委會做些奇怪的事，也才會有後來的超思雞蛋案。

王鴻薇強調，對很多上班族而言，香蕉是最方便補充營養的水果，她本身跑行程時也會補充。面對香蕉價格失控，農業部應該睡夠了，面對蕉農的損失，該用何種補貼並平抑價格，農業部應思考相關政策。

游顥提到，南投集集、中寮都是香蕉的主要產地，香蕉價格暴漲，卻沒看到農業部有任何幫忙，只有看到許多機關配合政府指示搞大罷免或造謠，卻沒有花心力照顧蕉農、百姓。在產蕉量急劇下降的情況之下，他有跟農會討論過，卻不見農業部提出具體調節措施，反而悶不作聲。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在議場前接受媒體聯訪談及，各界應理性討論公共政策，但王鴻薇說香蕉價格上漲是詐騙的行為時，很多農民站出來抗議，也看到台北市長蔣萬安所管轄的台北農產運銷股份有限公司出來打臉王鴻薇。

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吳思瑤指出，當然不希望香蕉價格上漲、期盼穩定，但去年的風災造成蕉農損失慘重，又加上今年的冬天比較長等情況下，恐怕要到5月、6月香蕉的產量跟價格才能回穩。

吳思瑤最後提到，農民看天吃飯非常辛苦，王鴻薇的說法禁不起專業界的檢驗，也不需要轉移焦點，因為打臉王鴻薇的是專業的農民、北農，且身為民代，言行要接受公開檢驗，不要再甩鍋給民進黨。（編輯：張若瑤）1140312