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民眾黨批檢方訊問方式侵害人權 要求法務部究責

2025/3/12 18:13
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（中央社記者郭建伸台北12日電）媒體報導，威京集團主席沈慶京遭不合理訊問，檢察官跑到醫院訊問卻沒錄音錄影。民眾黨今天指出，檢方已不單純是偵辦案件，而是侵害人權的政治鬥爭，要求法務部、最高檢察署及北檢應說明並追究責任。

台北地院審理京華城案，日前開庭首次提訊在押的威京集團主席沈慶京。不過媒體報導，沈慶京在提訊時痛斥檢方逼他咬民眾黨前主席柯文哲，非要把他搞死。另有媒體報導，檢察官林俊言曾跑到醫院訊問沈慶京，卻沒錄音錄影，最後僅記載，「當事人保持緘默」。

民眾黨今天舉行中央委員會，會後由文宣部主任李頂立、發言人張彤舉行轉述記者會。

張彤轉述，今天中央委員會討論到時事議題，有關京華城案沈慶京遭檢方不合理訊問，黨主席黃國昌在會中表示，要求法務部、最高檢察署及北檢要立刻出面說明，對於任何一個人民，怎麼能在未經正當程序情況下，強行施壓跟逼供，這已嚴重違反刑事訴訟法規範。

張彤指出，黃國昌也提到，檢方的行為已經不單純是偵辦案件，而是赤裸的政治鬥爭、侵害人民權益，如果檢方可以這樣無視程序正義、恣意操作，下個被政治迫害的就可能是任何一個人民。

此外，民眾黨今天也透過新聞稿指出，有關沈慶京遭不合理訊問，嚴正控訴檢方在未經正當程序的情況下，強行對當事人施壓、逼供，甚至明顯重大違反刑事訴訟法等規範，如此行為已經不是單純的偵辦案件，而是政治鬥爭、踐踏程序正義。

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民眾黨指出，檢方嚴重侵害人權，帶著政治目的要置人於重罪，法務部、最高檢察署及台北地檢署必須出面說明應如何追究責任，而非一再迴避包庇。

民眾黨指出，司法公正是民主社會基石，台灣司法不能再成為政治鬥爭的工具，程序正義必須受到保障，人權不能再被政治辦案踐踏。（編輯：林興盟）1140312

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