媒體指僑生來台淪學工 徐佳青：偽專題給學生貼標籤

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（中央社記者楊堯茹、吳書緯台北12日電）媒體報導，僑生來台常枉顧學業，專注打工，台灣成為偽留學天堂。徐佳青今天痛斥此為「偽專題」提供錯誤資訊，且該報導將建交合作學生稱為學工，更是貼標籤。

天下雜誌報導，緬甸僑生來台因中文程度不足，上課時常趴下睡覺、考試亂猜，但居然仍考到班上十幾名，且僑生讀資料處理科，實習竟分到在賣場蹲炸爐，直言來台讀書是浪費時間。該報導指台灣成為「偽留學天堂」，學生被貼上「多元勞動力」的標籤。

徐佳青下午接受媒體訪問時說，該篇報導是「偽專題」，僑務推動的結構與趨勢已與過去不同，該篇報導從某一國問到某一名老一輩僑生，現在在台灣的僑生很多，為何捨近求遠，錯誤資訊將誤導民眾。

徐佳青說，產攜班的專業課程與實習時數比照教育部相關規劃，實習時數不可能超過，不應把建交合作學生稱作「學工」，這是貼標籤；經濟條件較不好的學生難免希望提早出社會，跟一般學術大學學生不能相提並論。

徐佳青說，僑委會不是撥款讓各校去招生，而是有整套系統監控；僑生來台三大系統包括海外聯招的一般學術性大學、高職端「3+4產學攜手合作僑生專班」以及科技大學端的「2+2」產學合作學士班，這些都不是留學。

至於「3+4產攜專班」稽查方式，徐佳青說明，僑委會不定期抽查各學校，例如抽查學生的護照、居留證是否有在學生身上，並趁機考察學校有無提供完善設施給學生，95%的學校表現非常好，5%的學校有犯規過，也會要求學校提供產學合作企業的資料，並透過抽查確認僑生有無在規定時間上課等。

徐佳青指出，僑委會對學校是「先給蘿蔔，再給棍子」，若學校違規會被縮減招生人數、班級，最重則是解約，不讓學校執行產攜專班；學校若考評良好，獲得的招生名額會增加，也會促進各學校投資在設備、師資等來獲得更多的招生名額。

為鼓勵僑生留台，徐佳青表示，僑委會擴大舉辦就業博覽會、北中南3場，今年參與企業突破300家，獲企業界正面反應。

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今年首場僑生就業博覽會3月21日高雄登場，3月29日在台北、4月12日在台中舉辦。

被問及中配「亞亞在台灣」發表武統言論陳述國家認同，徐佳青表示，中配或中生非僑委會業務範圍；僑民認定是基於文化認同，並非國家認同，這與中國剛好相反，中國想要全世界變成中國的一部分，因此中國移民來到台灣會受到包容，「但他們有沒有包容，就是一個問號」。（編輯：謝佳珍）1140312