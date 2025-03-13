大廈設充電樁安全受關注 內政部：3至6個月內提草案

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（中央社記者高華謙台北13日電）公寓大廈設充電樁呼聲漸增，但消防安全疑慮也受關注。國土署長吳欣修坦言，全台有管委會的公寓大廈約4萬餘棟，針對充電樁討論很多，但很多都沒結論。內政部次長董建宏說，希望在3至6個月內就消防安全等面向提出修正草案。

國內電動車數量漸增，公寓大廈設置充電樁需求也隨之增加。立法院內政委員會今天由內政部次長董建宏、經濟部、交通部、金管會、台電公司就「公寓大廈裝設電動車輛充電裝置相關法令、國家標準、建築設計、管理維護、火災預防措施及相關保險類別與要保人認定」進行專題報告並備詢。

董建宏報告指出，經民國108年修訂建築技術規則，明定新建物需預留電動車輛充電設備空間，至於既有公寓大廈裝設電動車輛充電裝置，如涉及共用部分拆除、重大修繕或改良時，應依公寓大廈管理條例於區分所有權人會議中取得共識後，由管理委員會依決議辦理。

董建宏說，將持續充實消防救災裝備器材及辦理救援訓練，並研議充電樁設置位置、建築及消防安全管理等措施，也會研議室內停車空間防火區劃設置及增設排煙設備可行性等。

民進黨立委蘇巧慧質詢，何時能完成相關規範。董建宏說，會在3到6個月內檢討法規，像建築研究所要進行技術研議，需要花點時間討論，因為設在地下室，排煙設備裝置很重要，需要相關實驗確認怎麼達到最佳安全。

在救災整備量能方面，消防署長蕭煥章說，停車場設置自動撒水的規範已完成公告實施，目前已有338處停車空間設置自動灑水設備，會再積極增加，救災設備方面目前縣市也有到位，後續可能要拜託委員會解凍預算，以利計畫持續進行。

國民黨立委張智倫質詢，現行要經管委會2/3以上同意才能設置充電樁，是否有考慮修法調降同意門檻。吳欣修答詢，的確有討論過要修法，但前提是要把安全性與車主責任定義清楚，才能正式提出法案，因涉及消防與防火區劃規定，行政院覺得要優先達到安全標準再進行提案。

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至於充電樁的消防安全規範何時出來。蕭煥章說，建研所今年會提出停車場排煙設備研究成果，另也會提出防火區劃成果，並討論是否透過公有建築物試辦，今年都會進行相關作業。

此外，國民黨立委牛煦庭追問公寓大廈管理條例是否要一起調整。吳欣修說，原本已有個修法版本在行政院，如果經技術討論確認，後續有需要的話會與行政院討論修改版本。（編輯：林家嫻）1140313