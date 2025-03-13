青年基本法 葉丙成承諾本會期院版草案會送立法院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北13日電）立法院教育及文化委員會今天審查青年基本法草案，面對朝野立委詢問何時會有行政院版本，教育部次長葉丙成表示，目前已有部版，正與地方政府及相關部會協調，預計1個月內完成協調後報院，立法院本會期會有院版送立法院審議。

立法院教育及文化委員會審查「青年基本法草案」等案，朝野立委聚焦院版的進度、青年的定義，以及114年度中央政府總預算與財劃法修法覆議案遭立院否決後，教育部相關因應。

國民黨立委柯志恩、葛如鈞，以及民進黨立委張雅琳、范雲、吳沛憶、郭昱晴等人都詢問，何時會有院版的青年基本法，民進黨立委林宜瑾及吳思瑤質疑，壯世代促進法推了3個月就三讀通過，立法通過專法保障壯世代，卻獨漏目前迫切面對多元困境的崩世代。

葉丙成表示，青年基本法部版現已出來，正在跟地方政府及部會協調，預計1個月內完成，協調後就會報院及預告，這個會期會有院版；先前因為青發署比較謹慎，現已將青年政策白皮書跟青年基本法脫鉤，青年政策白皮書仍會持續進行。

至於朝野立委對於青年的定義有不同版本。民進黨立委多數主張青年的定義是18歲到35歲，國民黨立委提案則從18歲到45歲，葉丙成指出，部版是建議18歲到35歲，年紀拉太長恐會稀釋資源。對於國民黨立委葉元之提及青創貸款及農發條例定義的青年是到45歲，葉丙成解釋，不同領域及不同業務有其規定上的彈性，即使青年基本法定在35歲，照顧並不會因此受到影響。

對於葛如鈞質疑民進黨立委版本在去年均有設立青年發展基金，後來竟有7個立委的提案在同一天撤案，此是否教育部立場。

葉丙成回應，設置基金需尊重財政紀律法規定，要有財源才可以。不過，葛如鈞質疑目前有8個基本法都設立發展基金，要求教育部給一個合理說法，還錢於青年。

葉丙成強調，教育部很多經費都用在青年，早已還錢於青年，且財劃法覆議案不通過後，很多錢都會受到影響。

郭昱晴及吳沛憶也質疑國民黨立委一面提案設立基金，另一方面又砍總預算，封殺財劃法覆議案，郭昱晴強調，這實在是相當諷刺，國民黨立委到底是選擇忘記，還是失憶，或忽略不看。

透過 Google News 追蹤中央社

吳沛憶提到，按照主計處昨天說法，2個覆議案不通過後，新版的財劃法通過後，中央被拿走新台幣3753億元，各部會調整後的預算將減少28%，等於教育部就少了約1014億元，若國防部預算不能減少，教育部受到衝擊將增加到37%，預算將減少約1340億元，她問葉丙成對青年工作有什麼衝擊。

葉丙成表示，整體教育部預算會受到影響，尤其新版的財劃法中有一條，中央常態性支出的還是要中央繼續出，除了中央給地方的錢，及跟地方無關的事務的預算被扣除，對教育部的影響相當大。（編輯：張若瑤）1140313