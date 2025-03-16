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首頁 / 政治

美眾議員提案台灣取代中華台北 綠委：增國際能見度

2025/3/16 16:16
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（中央社記者陳俊華台北16日電）美國聯邦眾議院多位共和黨議員提案，盼在溝通與文件等聯絡時以「台灣」取代「中華台北」的正式稱呼。民進黨立委王定宇今天說，提案者為執政黨的眾議員，對台灣是非常重要訊號，對台灣的國際能見度有所幫助。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）草擬「美國支持台灣法案」（America Supports Taiwan Act），希望在官方溝通與文件等聯絡中取消所有「中華台北」（Chinese Taipei）稱呼，改用「台灣」。

王定宇透過媒體群組表示，提案的幾位眾議員是台灣長期的好朋友，是要處理台灣的主權必須被保護，不可以讓中國以武力、片面地改變台海現狀，其中也譴責美國政府不可以再使用「中華台北」（Chinese Taipei）這個稱號，必須以「台灣」稱呼。

王定宇說，這對台灣來講是非常重要的訊號，特別提案的都是執政黨的眾議員：提案也寫到中華人民共和國以「中華台北」這樣的名稱去霸凌台灣、壓縮台灣的國際空間。樂見美國的好朋友提出這樣的法案，對台灣的國際能見度有所幫助。

民進黨立委陳冠廷也透過媒體群組指出，這也是國際支持台灣的具體表現，台灣應「穩中求開拓」，持續加強與維護國際現有秩序國家的合作關係。

另外，7大工業國集團（G7）外長14日發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，未提及「一個中國」政策，並支持台灣適當參與國際組織。

王定宇指出，G7的官方聲明非常罕見的沒有再提到「一個中國」政策，當世界各國認知到聯大2758號決議文被中國濫用，國際社會透過決議聲援台灣的和平穩定。

王定宇說，國際趨勢非常明顯，當全世界都看見台灣的重要，台灣人選出的國會如果藍白繼續聯手、迎合中國論調，國際聲援再多也是枉然。

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陳冠廷表示，這顯示國際社會對台灣重視度提升，同時也反映中國近年來干擾國際秩序，導致其話語權下降；國際社會越來越認同台灣在國際參與的正面能量，從G7聲明支持台灣有意義地參與適當國際組織可見一斑。

陳冠廷說，中國在南海議題上的爭議行為、加劇台海緊張局勢，甚至在俄烏戰爭中提供俄羅斯各種資源，都影響國際社會對中國的看法，各國因應地緣政治變化，開始調整對中國的政策立場。（編輯：蘇志宗）1140316

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