加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、駕戰車八里演練
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

總預算爭議 藍綠互批造謠

2025/3/18 14:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北18日電）國民黨今天表示，行政院長卓榮泰、民進黨團總召柯建銘連日造謠，族繁不及備載，讓人民看得非常心痛；因應人民期待，國民黨在立法院將推動許多民生法案，奉勸民進黨停止造謠，檢視施政失衡失能問題，跟隨在野黨做更多福國利民的事。

民進黨發言人吳崢表示，裝睡的人叫不醒，關於總預算，國民黨只要告訴大家，「他們最後到底總共凍刪了多少預算？」這麼簡單的問題到現在都答不出來，足證國民黨在立法院裡亂刪預算有多麼荒腔走板，難怪被藍營自己人嗆沒見過這麼弱的在野黨。

吳崢舉例，國民黨造謠成癮，但造謠一百次也不會變真的，人民是頭家政策說明會是由民進黨舉辦而不是行政院。面對這些清清楚楚的事實，國民黨還在跳針，想用謊言和假新聞惡意攻擊賴總統與政府，全國人民都看很清楚。吳崢指出，這種不顧國家利益，只顧鬥爭的做法，連國際友人也看不下去，頻頻警告國民黨正對國際釋放錯誤訊號，傷害台灣。

國民黨今天召開記者會，發言人楊智伃強調，行政院每天哭窮卻有錢辦說明會，難道就是為了讓民進黨立委王義川秀歌喉嗎；也嚴正警告民進黨，不要再透過國防預算來造謠詆毀國民黨，2025年國防部預算其實創下歷史新高，刪減比例只有1.06%，請民進黨停止造謠傷害台灣的形象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊智伃提到，內政部長劉世芳在立法院面對還假於民的提案，竟然稱國定假日不立法比較有彈性，令人質疑這彈性是留給勞工還是留給資方，甚至說「全國放假，誰去指揮交通，誰去維持治安，誰去保衛國家的安全」，還說教師節不放假的理由是「當天是民進黨黨慶，放假好像為自己」等，會說出這些話，代表內政部長全然不適格。

與會的國民黨台北市議員柳采葳則說，民進黨在下鄉說明會中拿出許多毫無邏輯的圖卡，刻意製造錯誤的訊息傳播；民進黨聲稱包含國務機要費也遭到刪減跟凍結，但是為何民進黨立委可以在總統官邸大吃烤肉，水電費難道不是人民納稅錢。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140318

吳崢
綠指對中國比小貓更溫馴 藍批在內部找敵人藍推反戒嚴反廢死公投 綠：荒謬公投加速公民運動
楊智伃
綠白相繼發起下鄉宣講 藍擬4月啟動全國政策說明會國民黨指能源政策錯誤 要求郭智輝下台負責
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
恢復軍審制度 卓榮泰：按民主程序修法
74
更多編輯台推薦新聞：