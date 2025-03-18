打詐指揮中心：詐騙財損降幅顯著 持續加強防詐

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（中央社記者賴于榛台北18日電）對抗詐騙，行政院打詐指揮中心指出，自打詐新4法上路後，詐騙受害金額已從每日新台幣4億8000餘萬元，下降至每日不足2億元，降幅顯著，且各類詐騙報案件數、財損金額也同步顯著下降，政府將持續強化打詐、防詐作為。

在野黨立委今天舉行記者會，質疑全台9日至15日詐欺財損金額高達14億6139萬元，國人平均1天被騙走2億元。打詐指揮中心下午透過新聞稿表示，3月以來，除有6天發生高財損詐騙單一案件外，其餘各天財損金額均遠低於2億元，各類型詐騙的報案件數、財損金額也已顯著下降，野黨記者會所述內容，容易導致片面解讀、誤導民眾，影響全國基層警政、金融單位第一線阻詐、打詐人員士氣。

打詐指揮中心指出，打詐新4法去年8月上路至今，詐騙受害金額已從每日4億8000餘萬元，下降至每日不足2億元，降幅顯著，且每日少量的高財損投資類詐騙案件占財損金額50%以上，而其他各類型詐騙的報案件數、財損金額均同步顯著下降。

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打詐指揮中心也說明，今年1月至2月受理詐騙案件數與去年同期相比，已有明顯下降趨勢，尤以長期位居第一的「假投資詐騙」，案件受理數減少40.3%、財損減少14%，下降幅度最為顯著，顯示政府推行的打詐措施已有初步成效，民眾防範假投資詐騙的意識也逐步深化，而3月的案件量則仍有效維持平緩狀態。

打詐指揮中心強調，全國詐騙案件數已明顯出現下降趨勢，證實「不打更詐，越詐越打」的策略確實有效，若無政府強力查緝與防堵，詐騙情勢勢必更加惡化，受害民眾恐將大幅增加，而打詐團隊也不敢鬆懈，將持續加強打詐、防詐作為，全力遏止詐騙行為擴散。（編輯：張若瑤）1140318