加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟報告揭中國操弄資訊手法 用大量假網站、雇網紅「洗白」
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/300
首頁 / 政治

民眾黨團質疑政院打詐影片空洞 替官員行銷

2025/3/18 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北18日電）民眾黨立法院黨團今天指出，行政院113年媒體宣傳費用發包給媒體製作打詐影片，但做出來內容空洞無力，點閱成效慘不忍睹，而幕後花絮根本是替行政官員行銷，行政院反淪為詐騙集團，沒把人民當頭家。

民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「報告卓院長，你被詐騙了」記者會。

黃國昌表示，行政院打詐不利，其本部的媒體宣傳費名目用於打詐，實際卻是分給綠色媒體，例如行政院113年打詐宣傳費新台幣534萬餘元，分別發包給三立186萬元、100萬元及民視100萬元，但做出來的影片內容空洞無力，其中1則三立製作的影片只看到財經名人、主播、藝人念台詞，稱「要讓詐團不敢詐也跑不掉，提高罰則」。

黃國昌指出，民黨團實際檢測影片成效及點閱，各社群平台全部加起來只有3059讚、留言72個、分享41次，成果慘不忍睹。

黃國昌質疑，政院的打詐影片還拍攝幕後花絮，內容是行政院長卓榮泰等人來探班，根本是替官員行銷；而三立製作的1則14分鐘影片，播完詐騙宣導後，後半部則是有關罷免基隆市長謝國樑的內容，宛如是用打詐影片包裝罷免。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃國昌抨擊，行政院是全台最大的詐騙集團，用媒體優勢與納稅錢，繼續詐騙台灣人，稱立法院沒有給政府更多的錢，民進黨根本沒把人民當頭家；人民要當家，民眾黨將撥亂反正，不讓民進黨繼續恣意妄為、胡搞瞎搞。

此外，國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，並將透過立法院提案，媒體詢問民眾黨態度。黃國昌回應，主流民意是反戒嚴、不接受廢死，至於公投提案，要等看到國民黨的公投主文後再討論。（編輯：張若瑤）1140318

黃國昌
白批宣傳費暴增打詐無成效 政院：錯假訊息流於偏頗黃國昌批把人民當人頭 民進黨：他才是傅崐萁人頭
立法院
接見玉山論壇訪賓 總統：攜手國際夥伴對抗極權 實現印太新願景對總預算聲請釋憲？政院：續研擬合法合憲救濟方式
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總統拋恢復軍事審判 民眾黨批缺乏討論破壞民主憲政
74
更多編輯台推薦新聞：