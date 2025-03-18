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白批宣傳費暴增打詐無成效 政院：錯假訊息流於偏頗

2025/3/18 18:17（3/18 18:38 更新）
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民眾黨立院黨團總召黃國昌18日舉行記者會批評行政院今年度宣傳預算大增，且去年打詐宣傳成效不彰等。行政院發言人李慧芝則說，在野黨以錯假訊息誇大政策宣傳費用增幅，誤導民眾。（中央社檔案照片）
民眾黨立院黨團總召黃國昌18日舉行記者會批評行政院今年度宣傳預算大增，且去年打詐宣傳成效不彰等。行政院發言人李慧芝則說，在野黨以錯假訊息誇大政策宣傳費用增幅，誤導民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北18日電）民眾黨立院黨團總召黃國昌批評行政院今年度宣傳預算大增，且去年打詐宣傳成效不彰。行政院今天說，在野黨以錯假訊息誇大政策宣傳費用增幅，誤導民眾，且計算打詐廣告成效時，未將電視、廣播、戶外媒體等相關宣導擴散效果計入。

黃國昌上午召開記者會表示，行政院本部宣傳費從去年的新台幣1200萬元暴增至今年的1873萬元，且去年打詐媒體宣傳費用都是分給綠色媒體，其中一個打詐專案的點閱數慘不忍睹，各社群平台加起來只有3059讚、留言72個、分享41次。

面對院本部宣傳預算遭質疑，李慧芝下午透過新聞稿表示，該記者會指113年行政院本部政策宣導預算近1200萬元，但113年度行政院預算書明列政策宣導預算應為1558.6萬元，這些都是公開資訊，在野黨不應以錯假訊息誤導民眾，誇大政院原先編列114年度政策宣傳費用的增幅，不僅搞錯預算數字，也罔顧民眾知的權益。

李慧芝表示，為增加民眾識詐的資訊，並宣導「打詐新四法」的相關政策，行政院去年就透過多元媒體通路，以總經費186萬元針對「投資詐騙、ATM詐騙、網購詐騙」製作3支短片，透過無線、有線電視、廣播、戶外與網路媒體擴散，以最有效率的方式傳達反詐騙資訊。

李慧芝說，該案製作廠商提供的加值回饋通路，包括媒體新聞網文字宣傳觸及150萬889人次，媒體新聞網廣告版觸及151萬6713人次，電視廣告露出觸及3775萬8000人次；這些僅為廠商提供通路。

她強調，該案主要推廣通路為政府各部會自有公益資源推廣，超過600案次於官網、社群、戶外媒體、LED/LCD等曝光，行政院也提供合輯給地方單位協助宣導約650案，並透過4家無線電視台8500檔次、有線電視500檔次露出，但在野黨只用單一臉書頁面計算觸及率，流於偏頗、片面，政院對此感到無奈。

李慧芝說，政府與民眾對於詐欺犯罪都深惡痛絕，行政院會持續善用公私協力資源，讓打詐資訊傳播至更廣泛群眾，讓民眾能夠更加瞭解詐騙的危害、進一步提升對於詐騙犯罪的警覺性。

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她也說，政院很無奈今年打詐的相關宣導費用遭立法院刪減4800萬元（其中行政院原編800萬元，遭全數刪減）、凍結8000萬元，未來會透過合法合憲的救濟途徑，讓打詐政策能夠更順利推行。

對於各部會宣傳費用增加，李慧芝表示，增加的3.3億餘元，主要是為了執行打詐綱領2.0政策而編訂的2.4億元。（編輯：謝佳珍）1140318

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