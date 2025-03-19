全社會防衛韌性演練27日在台南 市府：驗證應變能力

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（中央社記者張榮祥台南19日電）南市府今天表示，全國首次全社會防衛韌性實地演練3月27日將在台南登場，演練地點分別在南區及安平港等，驗證大規模疏散撤離、收容安置及擴充急救醫療場所等應變能力。

市府今天告訴中央社記者，全國首次全社會防衛韌性實地演練，時間是27日上午10時至下午2時，地點分別在南區的台南市立南寧高中、安平港旅客服務中心及育平郵局對面廣場，屆時也將進行交通管制。

市府發布新聞稿指出，2025全社會防衛韌性委員會實地演練，由中央、地方協力，並結合民間力量，以全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性為目標。

市長黃偉哲表示，總統府去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，建構因應大型災害與威權主義擴張威脅量能，演習情境將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等複合式災難場景，進行實地救災行動。

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市府指出，實地演練結束後，預定在台南市召開「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」及「委員會議會後記者會」，展現總統賴清德揭示「行動的委員會」精神。

市府表示，期盼此次演練透過實地、實景小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府的大規模疏散撤離、收容安置及擴充急救醫療場所等災難應變能力，相互支援合作，建構全社會防衛韌性目標。（編輯：陳仁華）1140319