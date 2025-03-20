防衛演練邀駐台使節觀摩 府：民主國家間合作交流

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，全社會防衛韌性實地演練邀請駐台使節觀摩，將民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾（亡國感）」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

針對總統府全社會防衛韌性委員會進行第一次小規模實地演練邀請駐台使節觀摩遭質疑「賣芒果乾」一事，郭雅慧下午表示，面對氣候變遷、大規模天然災害衝擊等，如何提升國防、民生、災防與民主韌性，以全面強化全社會韌性，是國際社會民主國家共同的挑戰。

她表示，如3月初於台灣舉辦的全球合作暨訓練架構（GCTF）研習營，來自30個國家專家學者與會，共同探討全社會韌性的建立、整備與應變；以及美國在台協會（AIT）自2021年起，與台灣災難醫療隊發展協會共同推動「援手」計畫，培訓民眾具備急救專業，強化全民因應災害能力等，都凸顯世界各國對全社會防衛韌性的高度重視與互助合作。

郭雅慧說，將民主國家間的合作交流化約為「賣芒果乾」，是不正確且相當缺乏常識的政治語言，盼有心人士評論時政應本於事實，以免貽笑大方。

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她強調，台灣作為區域負責任一員，有意願、有能力做出更多貢獻。這個月底的「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害，透過實地、實景小規模演練方式，驗證政府與民間相關支援合作與應變能力。

她並說，包括委員會顧問及委員、中央部會及各縣市觀察員、駐台使節與國內外媒體等都是觀察組，盼透過實地驗證、意見交流，具體強化民眾面對自然災害的應變能力，打造更強韌的台灣社會，同時也向世界分享台灣經驗，提升彼此社會韌性，加深台灣與國際社會的合作。（編輯：蘇志宗）1140320