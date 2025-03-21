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央廣車馬費支領舊案 文化部：法律允許範圍盡量公開

2025/3/21 09:42
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（中央社記者郭建伸台北21日電）媒體報導，央廣節目來賓車馬費支領疑有不實問題。文化部長李遠今天在立法院受訪表示，4年前文化部已主動請央廣找第三方會計師調查，並責成央廣在適當時對外公開，央廣已聲明在法律允許範圍盡量全部公開。

聯合報今天報導，中央廣播電台4年前發生車馬費造假爭議，當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列為不公開的密件。廉政署近期展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出2000多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

立法院今天繼續進行施政總質詢，李遠在進入議場前接受媒體訪問。

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媒體詢問，文化部如何處理央廣車馬費問題。李遠表示，央廣4年前發生事情後，文化部已主動請央廣找第三方會計師調查，並責成央廣在適當時對外公開，當時此案也送檢調，所以目前還在檢調調查。

李遠表示，文化部秉持開放政府、完全透明的態度，央廣也已經對外聲明，在法律允許範圍盡量全部公開，也會進行改革。（編輯：張均懋）1140321

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