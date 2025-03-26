政院擬設三級獨立機關個資會 公務機關設個資保護長

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（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會明天擬通過個人資料保護委員會組織法草案，完備成立個資會的法源依據；草案明定個資會相當於中央三級獨立機關，採合議制運作。另外，個資法也將配套修正，增訂公務機關應設置個資保護長，落實個資保護文化。

依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，個人資料保護委員會應於今年8月11日前成立。行政院會明天將討論個人資料保護委員會組織法草案，以及配套修法的個人資料保護法部分條文修正草案，通過後將送立法院審議。

行政院人士今晚指出，草案明定個資會相當於中央三級獨立機關、掌理事項、採合議制運作、委員任期保障及免除（兼）職務的條件等規範，確保獨立行使職權及謹守利益迴避原則。

強化公部門個資監督管理方面，政院人士指出，將修正增訂公務機關應設置個資保護長，由機關首長指派適當人員兼任，以統籌規劃的角色，由上而下、深化落實公部門的個資保護文化。

私部門部分，政院人士說，考量個資會成立初期的監管資源尚未齊備，因此將採過渡機制設計，由個資會直接監管目前沒有明確目的事業主管機關的業者，而已有明確目的事業主管機關的業者，則在個資會成立後6年內，依行政院公告範圍，繼續由目的事業主管機關監管，逐步完成監理事權劃一。

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根據草案，未來個資保護委員會得召開個人資料保護政策推進會議，藉以讓中央及地方機關合作推行政策，且得會商中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府，擇定發生個人資料侵害事故風險較高行業別，優先實施行政檢查。

草案也明定個人資料事故機關的通報義務，公務機關或非公務機關一旦知悉其保有的個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏時，若對當事人權益有重大危害之虞者，應以適當方式通知當事人，並依規定通報，而事故保存紀錄的保存期限，預計另訂子法規定。（編輯：謝佳珍）1140326