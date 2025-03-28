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立院朝野將掀攻防 卓榮泰盼溝通順利

2025/3/28 10:23（3/28 11:26 更新）
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行政院長卓榮泰（中）28日上午赴立法院列席院會，會前接受媒體提問。右為行政院副院長鄭麗君、左為行政院祕書長龔明鑫。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
行政院長卓榮泰（中）28日上午赴立法院列席院會，會前接受媒體提問。右為行政院副院長鄭麗君、左為行政院祕書長龔明鑫。中央社記者吳家昇攝 114年3月28日
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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天將開會，民進黨立法院黨團為阻擋確認25日的院會議事錄，朝野恐掀攻防。行政院長卓榮泰今天受訪說，民進黨團總召柯建銘已經要跟立法院長韓國瑜做一些溝通，希望能順利。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對立法院朝野今天將上演攻防戰，是否擔心總質詢受到衝擊等議題，作相關說明。特別的是，柯建銘率民進黨團成員在議場後門等卓榮泰座車抵達，待卓榮泰下車，現場響起掌聲與加油聲。

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卓榮泰說，還是會依照立法院所定的時間準時到立法院，履行行政院的責任與義務，至於立法院的議程如何進行，或是協商要如何進行，應該要問柯建銘，而柯建銘已經要跟韓國瑜做一些溝通，希望溝通順利。

立法院會25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日院會將確認議事錄。民進黨立法院黨團指25日會議違法、表決無效，26日起在議場前排班，27日傍晚更在立法院議場4個出入口貼上「違法會議、決議無效」封條，表達訴求。民進黨團今天一早拂曉出擊，上午7時搶先進入議場，並在議場布置封條，以標語手牌占據主席台。（編輯：蘇龍麒）1140328

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