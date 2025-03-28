副總統：強化全社會防衛韌性 先進國家重要議題之一

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統蕭美琴今天表示，昨天台灣完成全社會防衛韌性實地演驗，幾乎同一時間，歐盟執委會推出整備聯盟戰略。這代表著不只台灣，強化全社會防衛韌性是主要先進國家當前最重要的議題之一。

蕭副總統下午在臉書發文表示，昨天總統府全社會防衛韌性委員會和台南市政府團隊完成了2025年的實地演練。幾乎是同一時間，歐盟也發布了「歐盟整備聯盟戰略」（EU Preparedness Union Strategy），把強化歐盟各會員國的全社會韌性作為歐洲近期最重要的安全目標。

副總統表示，這代表著不只台灣，強化全社會防衛韌性在此刻正是主要先進國家最重要的議題之一。

她並說，歐盟的這份戰略報告中，除了積極教育歐洲大眾面對極端氣候、公共衛生、能源問題、組織犯罪等帶來的威脅，更同步重視當遭遇威權侵略時，政府與民間所應該做好的準備工作。

國安會副秘書長林飛帆昨晚也在臉書發文表示，台南全社會防衛韌性委員會首次實地演練的現場，媒體問到，這麼多國家的駐台代表來觀摩，有什麼重要的意義？其實答案很簡單：國際社會無比關注台灣安全，也希望台灣有更好的應對災變的能力。

林飛帆說，做這些演練，民眾會不會恐慌？答案是：愈準備就愈不會慌張，而愈準備、愈演練就愈安全。如同所有事情，每個人面對未知，感到不安很正常。但如果因為不安，而放棄練習，或選擇避而不談，那當真正面對危機時，很可能會不知所措。

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林飛帆強調，台灣不是唯一一個正在強化全社會韌性的國家。同一天，歐盟也發布新的「歐盟整備聯盟戰略」其實不只強調全政府整備的策略，也強調全社會都必須納入整備行列，並且規劃「歐盟整備日」將要強化歐盟各國間面對危機的即時協調與協作能力。

他說，當世界各國都在努力強化自身安全的同時，削弱台灣的準備、或是意圖醜化各種整備工作，絕對是錯誤的。（編輯：翟思嘉）1140328