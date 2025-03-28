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副總統：強化全社會防衛韌性 先進國家重要議題之一

2025/3/28 14:55（3/28 16:03 更新）
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副總統蕭美琴指出，歐盟執委會推出整備聯盟戰略，這代表台灣強化全社會防衛韌性是主要先進國家當前最重要的議題之一。圖為防衛韌性實地演練急診檢傷。（中央社檔案照片）
副總統蕭美琴指出，歐盟執委會推出整備聯盟戰略，這代表台灣強化全社會防衛韌性是主要先進國家當前最重要的議題之一。圖為防衛韌性實地演練急診檢傷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統蕭美琴今天表示，昨天台灣完成全社會防衛韌性實地演驗，幾乎同一時間，歐盟執委會推出整備聯盟戰略。這代表著不只台灣，強化全社會防衛韌性是主要先進國家當前最重要的議題之一。

蕭副總統下午在臉書發文表示，昨天總統府全社會防衛韌性委員會和台南市政府團隊完成了2025年的實地演練。幾乎是同一時間，歐盟也發布了「歐盟整備聯盟戰略」（EU Preparedness Union Strategy），把強化歐盟各會員國的全社會韌性作為歐洲近期最重要的安全目標。

副總統表示，這代表著不只台灣，強化全社會防衛韌性在此刻正是主要先進國家最重要的議題之一。

她並說，歐盟的這份戰略報告中，除了積極教育歐洲大眾面對極端氣候、公共衛生、能源問題、組織犯罪等帶來的威脅，更同步重視當遭遇威權侵略時，政府與民間所應該做好的準備工作。

國安會副秘書長林飛帆昨晚也在臉書發文表示，台南全社會防衛韌性委員會首次實地演練的現場，媒體問到，這麼多國家的駐台代表來觀摩，有什麼重要的意義？其實答案很簡單：國際社會無比關注台灣安全，也希望台灣有更好的應對災變的能力。

林飛帆說，做這些演練，民眾會不會恐慌？答案是：愈準備就愈不會慌張，而愈準備、愈演練就愈安全。如同所有事情，每個人面對未知，感到不安很正常。但如果因為不安，而放棄練習，或選擇避而不談，那當真正面對危機時，很可能會不知所措。

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林飛帆強調，台灣不是唯一一個正在強化全社會韌性的國家。同一天，歐盟也發布新的「歐盟整備聯盟戰略」其實不只強調全政府整備的策略，也強調全社會都必須納入整備行列，並且規劃「歐盟整備日」將要強化歐盟各國間面對危機的即時協調與協作能力。

他說，當世界各國都在努力強化自身安全的同時，削弱台灣的準備、或是意圖醜化各種整備工作，絕對是錯誤的。（編輯：翟思嘉）1140328

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