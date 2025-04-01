綠：李孝亮疑為人頭領銜人 黃呂錦茹應說明是否串供

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、劉建邦台北1日電）民進黨發言人吳崢今天表示，請國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹出面承擔責任，說清楚有無與罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮見面、串供，不要將責任推給年輕人。國民黨台北市黨部對此不予回應。

民進黨立委吳沛憶罷免案一階提議書不合格率達4成。罷免案領銜人李孝亮的母親日前說，李孝亮是受國民黨高層要求當領銜人，懇求國民黨不要把從沒做壞事的年輕人推入網羅。李孝亮則說，他不是被利用，也不是被逼迫，願意承擔責任。

吳崢今天在民進黨記者會表示，李孝亮其母揭露，李孝亮是臨時被黃呂錦茹找去要求掛名，擔任人頭領銜人，因此根本不知道手上的連署書從何而來。

吳崢指出，媒體人李正皓昨日披露李孝亮2月6日被黃呂錦茹找去當人頭時，根本不知道國民黨市黨部在哪、是第一次踏進黨部。民進黨告發國民黨涉違法連署後，隔日黃呂錦茹急忙與李孝亮碰面，如此敏感時機見面，令人質疑是否是要對口供，而李孝亮昨日已承認，民進黨告發後隔日確實有與黃呂錦茹碰面。

吳崢接著表示，昨晚國民黨台北市議員鍾小平也公開在節目中表示，李孝亮手中名冊是來自國民黨青工會系統提供，而不是李孝亮自己搜集來的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳崢說，黃呂錦茹不要把責任推給找來的替死鬼、人頭李孝亮；請黃呂錦茹與李孝亮說明清楚，名冊是否為國民黨青工會系統提供，也希望司法單位，針對疑似串供情事儘速查明真相。

此外，民進黨發言人韓瑩表示，罷免立委吳思瑤領銜人張克晉也被揭露擁有紅色履歷，更曾涉及「文化金光黨」相關爭議，張克晉就是披著文化外衣，做著紅色滲透的工作。（編輯：翟思嘉）1140401