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綠：李孝亮疑為人頭領銜人 黃呂錦茹應說明是否串供

2025/4/1 15:58
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（中央社記者葉素萍、劉建邦台北1日電）民進黨發言人吳崢今天表示，請國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹出面承擔責任，說清楚有無與罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮見面、串供，不要將責任推給年輕人。國民黨台北市黨部對此不予回應。

民進黨立委吳沛憶罷免案一階提議書不合格率達4成。罷免案領銜人李孝亮的母親日前說，李孝亮是受國民黨高層要求當領銜人，懇求國民黨不要把從沒做壞事的年輕人推入網羅。李孝亮則說，他不是被利用，也不是被逼迫，願意承擔責任。

吳崢今天在民進黨記者會表示，李孝亮其母揭露，李孝亮是臨時被黃呂錦茹找去要求掛名，擔任人頭領銜人，因此根本不知道手上的連署書從何而來。

吳崢指出，媒體人李正皓昨日披露李孝亮2月6日被黃呂錦茹找去當人頭時，根本不知道國民黨市黨部在哪、是第一次踏進黨部。民進黨告發國民黨涉違法連署後，隔日黃呂錦茹急忙與李孝亮碰面，如此敏感時機見面，令人質疑是否是要對口供，而李孝亮昨日已承認，民進黨告發後隔日確實有與黃呂錦茹碰面。

吳崢接著表示，昨晚國民黨台北市議員鍾小平也公開在節目中表示，李孝亮手中名冊是來自國民黨青工會系統提供，而不是李孝亮自己搜集來的。

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吳崢說，黃呂錦茹不要把責任推給找來的替死鬼、人頭李孝亮；請黃呂錦茹與李孝亮說明清楚，名冊是否為國民黨青工會系統提供，也希望司法單位，針對疑似串供情事儘速查明真相。

此外，民進黨發言人韓瑩表示，罷免立委吳思瑤領銜人張克晉也被揭露擁有紅色履歷，更曾涉及「文化金光黨」相關爭議，張克晉就是披著文化外衣，做著紅色滲透的工作。（編輯：翟思嘉）1140401

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李孝亮
母控藍營要求當吳沛憶罷免領銜人 李孝亮：沒被逼罷免吳沛憶團體控未收補件公文 中選會：領銜人沒領
吳崢
綠：譴責中共破壞區域穩定 藍一面說反共一面親共民進黨人民是頭家板橋宣講 立委：新北是罷免決戰區
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